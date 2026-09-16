El consumo de carne vacuna cayó casi 10%: se consumen 5 kilos menos que el año pasado

Los aumentos en el precio de la carne vacuna

El aumento en los valores de mostrador explica el freno en las compras de carne vacuna. Aunque durante agosto las subas de la categoría promedio fueron de apenas 0,2%, la medición interanual de carnes y derivados mostró una aceleración del 42,3%, cifra que superó el índice general de inflación del período.

Al examinar los cortes vacunos más demandados por las familias, los incrementos de precios mostraron marcas aún más pronunciadas:

Carne molida: registró una suba del 52,7% interanual.

registró una suba del 52,7% interanual. Asado tradicional: el corte emblemático escaló un 52,1%.

el corte emblemático escaló un 52,1%. Cuadril y nalga: mostraron aumentos del 51,9% y 50% respectivamente.

mostraron aumentos del 51,9% y 50% respectivamente. Paleta: acumuló una suba del 49% en doce meses.

acumuló una suba del 49% en doce meses. Hamburguesas congeladas: la presentación en caja subió un 56,6% interanual.

Desde Ciccra señalaron que las alzas fueron consecuencia de una menor faena bovina en los establecimientos frigoríficos. La menor disponibilidad de ganado en pie presionó las cotizaciones mayoristas en los mercados de hacienda durante los últimos trimestres.

En promedio, el precio de los cortes vacunos registraron subas interanuales de hasta 56,6%, superando la inflación general.

El impacto en la oferta de carne vacuna y opciones sustitutas

El encarecimiento relativo de la carne vacuna provocó modificaciones en los hábitos de compra de los consumidores. En tanto los valores vacunos subieron un 51,2% anual en promedio, las proteínas alternativas avanzaron a una velocidad menor.

El valor del pollo fresco anotó un incremento del 24,2% interanual a agosto. Esto derivó en que los cortes bovinos se encarecieran un 21,8% en términos relativos frente a la carne avícola en el transcurso del último año.

Sin embargo, el sector avícola también enfrenta un escenario complejo de costos productivos que limita el margen de abastecimiento regular y genera distorsiones operativas en plantas faenadoras de distintas regiones productivas.

Exportaciones de carne vacuna en dirección contraria

A diferencia del debilitado mercado interno, las exportaciones cárnicas mostraron un desempeño expansivo en los primeros ocho meses del año. Los despachos hacia mercados internacionales crecieron un 6,5% en volumen en la comparación interanual.

El incremento de la demanda externa estuvo impulsado principalmente por los envíos con destino a Estados Unidos. Las empresas exportadoras aprovecharon los cupos arancelarios fijados por la administración norteamericana a fines del año pasado para consolidar embarques.

La combinación de menores despachos al mercado local y mayores volúmenes exportados modificó la estructura de ingresos de las plantas frigoríficas. La contracción del 11,3% en el abastecimiento interno durante el año consolidó la pauta de valores en los mostradores de barrio.