Inicio Recetas Carne
Original

Costillas BBQ a la baja temperatura y al HUMO en polvo: la receta de la carne al horno que se desarma sola

La cocción prolongada a baja temperatura garantiza costillas extremadamente tiernas, jugosas y con un sabor ahumado único, superando a las salsas comerciales

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Costillas barbacoa a la baja temperatura y al humo en polvo.

Costillas barbacoa a la baja temperatura y al humo en polvo.

Las costillas son una de las recetas ideales para disfrutar de una carne extremadamente tierna, jugosa y llena de sabor. En esta preparación, el secreto está en cocinar la carne a baja temperatura durante 36 horas, logrando que se desprenda del hueso con suma facilidad.

El toque especial lo aporta una salsa barbacoa casera con especias, cítricos y un delicado sabor a humo que realza cada bocado. El resultado es una carne irresistible, muy diferente a las salsas comerciales con exceso de ketchup.

¿Qué es el humo en polvo?

El humo en polvo es un condimento que permite incorporar sabor ahumado a diferentes preparaciones sin necesidad de utilizar una parrilla o cocinar los alimentos directamente sobre el fuego.

Se obtiene a partir de humo líquido que luego se seca y transforma en polvo, por lo que resulta práctico para condimentar carnes, salsas y marinadas.

Recetas: ingredientes para el costillar a la baja temperatura y al humo en polvo

  • 1 costillar de cerdo (unos 300 g por comensal)
  • Especias para sazonar carne
  • 12-14 dientes ajo
  • 2 cebollas rojas
  • Aove
  • Chiles
  • 50 g de vinagre balsámico
  • 100 g de salsa de soja
  • 200 g de vino blanco
  • 1 limón
  • 1 naranja
  • 1 l de caldo de carne
  • 150 g de salsa de tomate
  • Especias, a gusto
  • Humo líquido o humo en polvo

Cómo preparar costillas BBQ al humo en polvo

  1. Primero, corta el costillar en porciones según la cantidad de comensales. Embadurna cada porción con las especias para carne y agrega humo líquido o en polvo. Guarda en bolsas de vacío y deja en la heladera durante toda la noche.
  2. A continuación, cocina las costillas en un roner durante 22 a 36 horas a 65 °C.
  3. Luego, pica bien fino los ajos y las cebollas. Calienta el aceite de oliva en un cazo y pocha ambos ingredientes a fuego suave-medio hasta que queden dorados.
  4. Seguidamente, agrega el chile, el vinagre balsámico, la salsa de soja y el vino blanco. Hierve a fuego medio durante 3 o 4 minutos. Incorpora el jugo de limón y naranja y el caldo de carne.
  5. Pasado ese tiempo, deja reducir la preparación hasta la mitad. Agrega la salsa de tomate, mezcla bien y termina con las hierbas frescas picadas. Deja enfriar y, si puedes, prepara la salsa el día anterior para que los sabores se integren mejor.
  6. Finalmente, retira las costillas del roner y píntalas con la salsa barbacoa. Lleva al horno a 200 °C y, cuando la salsa empiece a secarse, vuelve a pintarlas al menos dos veces más. Sirve con arroz basmati, papas especiadas o la guarnición que prefieras, acompañado de un poco más de salsa barbacoa.

En pocas palabras

  • Costillas BBQ: Preparación a baja temperatura por 36 horas para máxima ternura y sabor.
  • Humo en Polvo: Condimento práctico para dar sabor ahumado sin cocción directa al fuego.
  • Salsa Casera: Alternativa superior a las comerciales, con ingredientes frescos y toque ahumado.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Te puede interesar