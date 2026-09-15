Costillas BBQ a la baja temperatura y al HUMO en polvo: la receta de la carne al horno que se desarma sola

El toque especial lo aporta una salsa barbacoa casera con especias, cítricos y un delicado sabor a humo que realza cada bocado. El resultado es una carne irresistible, muy diferente a las salsas comerciales con exceso de ketchup.

¿Qué es el humo en polvo?

El humo en polvo es un condimento que permite incorporar sabor ahumado a diferentes preparaciones sin necesidad de utilizar una parrilla o cocinar los alimentos directamente sobre el fuego.