Costillas BBQ a la baja temperatura y al HUMO en polvo: la receta de la carne al horno que se desarma sola

Las costillas son una de las recetas ideales para disfrutar de una carne extremadamente tierna, jugosa y llena de sabor. En esta preparación, el secreto está en cocinar la carne a baja temperatura durante 36 horas, logrando que se desprenda del hueso con suma facilidad.
El toque especial lo aporta una salsa barbacoa casera con especias, cítricos y un delicado sabor a humo que realza cada bocado. El resultado es una carne irresistible, muy diferente a las salsas comerciales con exceso de ketchup.
¿Qué es el humo en polvo?
El humo en polvo es un condimento que permite incorporar sabor ahumado a diferentes preparaciones sin necesidad de utilizar una parrilla o cocinar los alimentos directamente sobre el fuego.
Se obtiene a partir de humo líquido que luego se seca y transforma en polvo, por lo que resulta práctico para condimentar carnes, salsas y marinadas.
Recetas: ingredientes para el costillar a la baja temperatura y al humo en polvo
- 1 costillar de cerdo (unos 300 g por comensal)
- Especias para sazonar carne
- 12-14 dientes ajo
- 2 cebollas rojas
- Aove
- Chiles
- 50 g de vinagre balsámico
- 100 g de salsa de soja
- 200 g de vino blanco
- 1 limón
- 1 naranja
- 1 l de caldo de carne
- 150 g de salsa de tomate
- Especias, a gusto
- Humo líquido o humo en polvo
Cómo preparar costillas BBQ al humo en polvo
- Primero, corta el costillar en porciones según la cantidad de comensales. Embadurna cada porción con las especias para carne y agrega humo líquido o en polvo. Guarda en bolsas de vacío y deja en la heladera durante toda la noche.
- A continuación, cocina las costillas en un roner durante 22 a 36 horas a 65 °C.
- Luego, pica bien fino los ajos y las cebollas. Calienta el aceite de oliva en un cazo y pocha ambos ingredientes a fuego suave-medio hasta que queden dorados.
- Seguidamente, agrega el chile, el vinagre balsámico, la salsa de soja y el vino blanco. Hierve a fuego medio durante 3 o 4 minutos. Incorpora el jugo de limón y naranja y el caldo de carne.
- Pasado ese tiempo, deja reducir la preparación hasta la mitad. Agrega la salsa de tomate, mezcla bien y termina con las hierbas frescas picadas. Deja enfriar y, si puedes, prepara la salsa el día anterior para que los sabores se integren mejor.
- Finalmente, retira las costillas del roner y píntalas con la salsa barbacoa. Lleva al horno a 200 °C y, cuando la salsa empiece a secarse, vuelve a pintarlas al menos dos veces más. Sirve con arroz basmati, papas especiadas o la guarnición que prefieras, acompañado de un poco más de salsa barbacoa.
En pocas palabras
- Costillas BBQ: Preparación a baja temperatura por 36 horas para máxima ternura y sabor.
- Humo en Polvo: Condimento práctico para dar sabor ahumado sin cocción directa al fuego.
- Salsa Casera: Alternativa superior a las comerciales, con ingredientes frescos y toque ahumado.
Resumen generado por Thinkindot AI