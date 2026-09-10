Un carnicero reveló cuál es el corte de carne que en este momento más está llevando la gente

Cuando la economía de la casa no es la mejor y el bolsillo empieza a pedir un respiro, la gente que consume carne con mucha frecuencia opta por cortes que le convienen para hacer diferentes comidas. En ese sentido, un carnicero de Mendoza reveló qué es lo que más está llevando la gente en este momento.
Con la mayoría de los cortes de carne se pueden hacer todo tipo de recetas e infinitos platos. Y esta propuesta para llevar a la mesa es de las más económicas y rendidoras, sobre todo cuando se trata de una familia numerosa
Pero no solamente por su precio la gente lleva este corte de carne, sino que también por su sabor.
Carne de buen precio y mejor sabor
Un reconocido carnicero de la cadena de carnicerías Granja Benedetti de Mendoza, cuya sucursal se ubica en un Centro Comercial del Acceso Sur y calle Arenales de Guaymallén, le reveló a este medio cuál es el corte de carne que más está llevando a la gente en la actualidad, que busca escudarse en un precio accesible, buena calidad y mejor sabor.
La gente elige este corte de carne como una estrategia económica además de aprovechar gran versatilidad en la cocina.
“Hoy en día lo que más está llevando la gente son las supremas de pollo, ya que con ellas se pueden hacer todo tipo de comidas. Es más barato que otros cortes de carne y están exhibidas en la heladera, en bandejas. Se las vuelan. Incluso todo lo que se venden bandejas y está exhibido en las heladeras, se está vendiendo muchísimo”, reveló el carnicero.
La carne de pollo siempre fue una buena elección a la hora de pensar en la economía del hogar, ya que se pueden hacer infinitas comidas y a la gente le encanta.
En pocas palabras
- Supremas de pollo: El corte de carne más vendido actualmente por su economía y versatilidad en la cocina.
- Estrategia económica: Los consumidores eligen cortes accesibles y rendidores ante la situación económica.
- Venta en bandejas: Los productos exhibidos en bandejas en las heladeras, como las supremas de pollo, tienen una alta rotación.