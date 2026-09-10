Un carnicero reveló cuál es el corte de carne que en este momento más está llevando la gente

Carne de buen precio y mejor sabor

Un reconocido carnicero de la cadena de carnicerías Granja Benedetti de Mendoza, cuya sucursal se ubica en un Centro Comercial del Acceso Sur y calle Arenales de Guaymallén, le reveló a este medio cuál es el corte de carne que más está llevando a la gente en la actualidad, que busca escudarse en un precio accesible, buena calidad y mejor sabor.

La gente elige este corte de carne como una estrategia económica además de aprovechar gran versatilidad en la cocina.

“Hoy en día lo que más está llevando la gente son las supremas de pollo, ya que con ellas se pueden hacer todo tipo de comidas. Es más barato que otros cortes de carne y están exhibidas en la heladera, en bandejas. Se las vuelan. Incluso todo lo que se venden bandejas y está exhibido en las heladeras, se está vendiendo muchísimo”, reveló el carnicero.

La carne de pollo siempre fue una buena elección a la hora de pensar en la economía del hogar, ya que se pueden hacer infinitas comidas y a la gente le encanta.