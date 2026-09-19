Cómo saber si la carne cruda que lleva varios días en la heladera se puede comer

Una vez que la carne pasa dicha fecha,, no se debe comer; o si antes presenta un aspecto raro, tampoco se puede comer. El paso del tiempo, la falta de temperatura y la exposición a otros alimentos en la heladera o fuera de ella generan en la carne el espacio óptimo para el desarrollo de bacterias que pueden ocasionar intoxicaciones alimentarias.

Cómo detectar una carne de vaca en mal estado aunque esté dentro de la heladera

Compraste carne para preparar unas milanesas más tarde. Pasan los días y no tuviste tiempo de hacerlos, pero la carne cruda sigue ahí adentro. ¿Qué tan seguro es comerla?

Este alimento dura entre 1 y 5 días en la heladera, dependiendo del tipo de corte y preparación. La carne molida dura menos que el resto de los cortes. Si la carne presenta estas características, no deberías consumirla bajo ningún punto:

El olor, el aspecto y la textura nos pueden indicar si la carne está en mal estado.

La señal más clara de carne en mal estado es el olor. Suele tener un olor intenso, agrio a amoniaco.

en mal estado es el olor. Suele tener un olor intenso, agrio a amoniaco. La carne en mal estado se pone más babosa o pegajosa y excesivamente blanda; pierde la firmeza. Si el dedo queda hundido en ella al presionar, es porque está perdiendo calidad.

en mal estado se pone más babosa o pegajosa y excesivamente blanda; pierde la firmeza. Si el dedo queda hundido en ella al presionar, es porque está perdiendo calidad. Si la carne tiene manchas grises, verdes o negras y la grasa está muy amarillenta, puede que esté entrando en estado de descomposición.

¿Cómo hay que conservar la carne de manera segura?

Si compraste carne cruda y no la vas a consumir de inmediato, se pueden hacer dos cosas: cocinarla y mandarla al freezer o congelarla cruda; eso sí, apenas la descongeles, se consume y no se vuelve a congelar.

Conserva la carne siempre en la parte baja de la heladera y bien cerrada.

La carne cruda se tiene que guardar siempre en recipientes cerrados y en la zona baja de la heladera para que no chorreen jugos del alimento.