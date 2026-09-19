Cómo preparar Mermelada de quinotos: la receta fácil y el truco para esterilizar los frascos en el microondas

Los quinotos se caracterizan por tener una cáscara dulce y una pulpa ligeramente ácida, una combinación que le da a esta mermelada un sabor intenso y muy particular. Además, son una fuente de vitamina C y pueden convertirse en una excelente alternativa para preparar conservas caseras.

Esta receta de mermelada de quinotos requiere pocos ingredientes y no es complicada de preparar. El paso que lleva más tiempo consiste en cortar los frutos y retirar las semillas, pero una vez listos, la cocción es sencilla y permite conseguir una textura espesa y untuosa.