Cómo preparar Mermelada de quinotos: la receta fácil y el truco para esterilizar los frascos en el microondas

La mermelada de quinotos es una de esas recetas caseras que permiten aprovechar las frutas de temporada y conservar todo su sabor durante varios meses. Con su particular combinación de dulzura y un toque cítrico, este dulce es perfecto para acompañar tostadas, galletitas, panes caseros o para utilizar como relleno de tortas y otros postres.
Los quinotos se caracterizan por tener una cáscara dulce y una pulpa ligeramente ácida, una combinación que le da a esta mermelada un sabor intenso y muy particular. Además, son una fuente de vitamina C y pueden convertirse en una excelente alternativa para preparar conservas caseras.
Esta receta de mermelada de quinotos requiere pocos ingredientes y no es complicada de preparar. El paso que lleva más tiempo consiste en cortar los frutos y retirar las semillas, pero una vez listos, la cocción es sencilla y permite conseguir una textura espesa y untuosa.
El resultado es una mermelada casera versátil que puede disfrutarse en el desayuno o la merienda, acompañada con pan o tostadas, aunque también combina especialmente bien con chocolate y diferentes preparaciones dulces.
Receta paera hacer mermelada de quinotos casera
Ingredientes:
- 450 g de quinotos cortados al medio y sin semillas
- 220 g de azúcar
- 1 1/2 cdas. de jugo de limón
- 2 cdtas. de esencia de vainilla
- 70 g de agua
Cómo preparar mermelada de quinotos: la receta, paso a paso
- Primero, en una olla, coloca los quinotos lavados junto con el azúcar, jugo de limón, esencia de vainilla y agua. Mezcla bien.
- Lleva la preparación a fuego medio hasta que hierva, revolviendo ocasionalmente.
- Luego, baja un poco el fuego y cocina durante 20 minutos más, revolviendo frecuentemente y retirando la espuma de la superficie.
- La mermelada estará lista cuando los quinotos estén tiernos, brillantes y transparentes. Para conservarla, usa frascos de vidrio esterilizados.
Cómo esterilizar los frascos en el microondas
Se pueden esterilizar los frascos para dulce, mermelada o almíbares en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.
El procedimiento para esterilizar frascos en el microondas:
- Lava bien los frascos y sus tapas.
- Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.
- Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.
- Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.
- Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar la mermelada de quinotos con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y la elaboración tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio.
En pocas palabras
- Mermelada de quinotos: Receta casera fácil para aprovechar la fruta de temporada y conservarla.
- Receta básica: Requiere quinotos, azúcar, jugo de limón, esencia de vainilla y agua.
- Esterilización de frascos: Se explica el método rápido y sencillo en microondas para conservar la mermelada.