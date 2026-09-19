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Cómo preparar Mermelada de quinotos: la receta fácil y el truco para esterilizar los frascos en el microondas

Preparar mermelada de quinotos casera es fácil con esta receta que incluye un truco para esterilizar frascos en el microondas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Mermelada de quinotos.

Mermelada de quinotos.

La mermelada de quinotos es una de esas recetas caseras que permiten aprovechar las frutas de temporada y conservar todo su sabor durante varios meses. Con su particular combinación de dulzura y un toque cítrico, este dulce es perfecto para acompañar tostadas, galletitas, panes caseros o para utilizar como relleno de tortas y otros postres.

Los quinotos se caracterizan por tener una cáscara dulce y una pulpa ligeramente ácida, una combinación que le da a esta mermelada un sabor intenso y muy particular. Además, son una fuente de vitamina C y pueden convertirse en una excelente alternativa para preparar conservas caseras.

Esta receta de mermelada de quinotos requiere pocos ingredientes y no es complicada de preparar. El paso que lleva más tiempo consiste en cortar los frutos y retirar las semillas, pero una vez listos, la cocción es sencilla y permite conseguir una textura espesa y untuosa.

El resultado es una mermelada casera versátil que puede disfrutarse en el desayuno o la merienda, acompañada con pan o tostadas, aunque también combina especialmente bien con chocolate y diferentes preparaciones dulces.

Receta paera hacer mermelada de quinotos casera

Ingredientes:

  • 450 g de quinotos cortados al medio y sin semillas
  • 220 g de azúcar
  • 1 1/2 cdas. de jugo de limón
  • 2 cdtas. de esencia de vainilla
  • 70 g de agua

Cómo preparar mermelada de quinotos: la receta, paso a paso

  1. Primero, en una olla, coloca los quinotos lavados junto con el azúcar, jugo de limón, esencia de vainilla y agua. Mezcla bien.
  2. Lleva la preparación a fuego medio hasta que hierva, revolviendo ocasionalmente.
  3. Luego, baja un poco el fuego y cocina durante 20 minutos más, revolviendo frecuentemente y retirando la espuma de la superficie.
  4. La mermelada estará lista cuando los quinotos estén tiernos, brillantes y transparentes. Para conservarla, usa frascos de vidrio esterilizados.

Cómo esterilizar los frascos en el microondas

Se pueden esterilizar los frascos para dulce, mermelada o almíbares en el microondas, de una forma más sencilla y rápida que la tradicional.

El procedimiento para esterilizar frascos en el microondas:

  1. Lava bien los frascos y sus tapas.
  2. Llena de agua hasta la mitad y llevar al microondas, sin las tapas, a potencia máxima por 3 minutos o hasta que hierva.
  3. Retira del microondas, tira el agua y pásales un trapito o algodón con alcohol, por dentro. Haz lo mismo con las tapas.
  4. Coloca los frascos en la rejilla del horno, con el horno encendido al mínimo o con la puerta abierta.
  5. Una vez secos, puedes envasar la conserva. Siempre debes envasar la mermelada de quinotos con el frasco caliente. Si no es posible, asegúrate de que el frasco y la elaboración tengan la misma temperatura para que no se rompa el vidrio.

En pocas palabras

  • Mermelada de quinotos: Receta casera fácil para aprovechar la fruta de temporada y conservarla.
  • Receta básica: Requiere quinotos, azúcar, jugo de limón, esencia de vainilla y agua.
  • Esterilización de frascos: Se explica el método rápido y sencillo en microondas para conservar la mermelada.
Resumen generado por Thinkindot AI

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