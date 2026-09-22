Jamón crudo y bondiola: cuáles son las diferencias de uso y sabor

Si bien el jamón y la bondiola provienen del mismo animal, no se elaboran con el mismo corte de carne ni se estacionan la misma cantidad de meses.

La primera diferencia está en el origen. Mientras que el jamón crudo se elabora con la pata trasera del cerdo, la bondiola se prepara con el cogote o cuello del animal, que es la parte que se encuentra después del carré de cerdo.

El jamón crudo se cura por más tiempo.

El jamón es un corte más magro con grasa exterior concentrada y no posee tanta grasa en el interior, aunque sí unos hilos finos. La bondiola tiene bastante grasa intramuscular distribuida entre la carne, por eso es más jugosa que el jamón.

La diferencia también está en el curado de cada producto. El jamón crudo requiere de una maduración larga que suele durar entre 12 y 14 meses; se realiza de forma artesanal.

La bondiola tiene un estacionamiento y salazón mucho más rápido. Una bondiola está lista para comer en aproximadamente 45 días. Su sabor es mucho más intenso y especiado. El jamón es más suave y firme al masticar.

El jamón crudo se usa mucho en picadas y ensaladas frescas, aunque también se combina con frutas. La bontiola es ideal para un sándwich.

¿Tienen mucha diferencia de precio?

La diferencia es marcada cuando se trata de precios. El jamón crudo es notablemente más caro que la bondiola por el tiempo de elaboración que requiere, por su curado artesanal y estacionamiento.

Por el estacionamiento y el tipo de corte, el jamón es más caro.

La bondiola es más económica no solo por su tiempo de estacionado, sino también por el corte de carne que es más grasoso.