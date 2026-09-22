Jamón crudo y bondiola: cuáles son las diferencias de uso y sabor

Una tabla de picada para ver una película el sábado a la noche puede tener muchas cosas. Quesos, aceitunas, rodajas de jamón crudo, porciones de bondiola, pan casero y algunas salsas para acompañar. A simple vista nos podemos confundir el jamón crudo con la bondiola, pero al comerlos notamos que no son la misma cosa.
Lo que pocos saben es de dónde se obtiene cada producto y cuál es la diferencia de fabricación entre ambos, más allá de sus similitudes de forma y color.
¿Cuál es la diferencia entre el jamón crudo y la bondiola?
El jamón crudo y la bondiola forman parte del grupo de los fiambres curados de cerdo. Los fiambres son alimentos elaborados a base de carne animal que puede estar asada, cocida o curada. Se suelen consumir fríos.
Si bien el jamón y la bondiola provienen del mismo animal, no se elaboran con el mismo corte de carne ni se estacionan la misma cantidad de meses.
La primera diferencia está en el origen. Mientras que el jamón crudo se elabora con la pata trasera del cerdo, la bondiola se prepara con el cogote o cuello del animal, que es la parte que se encuentra después del carré de cerdo.
El jamón es un corte más magro con grasa exterior concentrada y no posee tanta grasa en el interior, aunque sí unos hilos finos. La bondiola tiene bastante grasa intramuscular distribuida entre la carne, por eso es más jugosa que el jamón.
La diferencia también está en el curado de cada producto. El jamón crudo requiere de una maduración larga que suele durar entre 12 y 14 meses; se realiza de forma artesanal.
La bondiola tiene un estacionamiento y salazón mucho más rápido. Una bondiola está lista para comer en aproximadamente 45 días. Su sabor es mucho más intenso y especiado. El jamón es más suave y firme al masticar.
El jamón crudo se usa mucho en picadas y ensaladas frescas, aunque también se combina con frutas. La bontiola es ideal para un sándwich.
¿Tienen mucha diferencia de precio?
La diferencia es marcada cuando se trata de precios. El jamón crudo es notablemente más caro que la bondiola por el tiempo de elaboración que requiere, por su curado artesanal y estacionamiento.
La bondiola es más económica no solo por su tiempo de estacionado, sino también por el corte de carne que es más grasoso.
En pocas palabras
- Diferencia principal: El jamón crudo se elabora con la pata trasera y la bondiola con el cogote de cerdo.
- Características: El jamón es magro con grasa externa; la bondiola es más jugosa por su grasa intramuscular.
- Uso y precio: El jamón se usa en picadas y ensaladas, es más caro; la bondiola es ideal para sándwiches y más económica.