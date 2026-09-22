Cómo convertir tu celular viejo en una segunda pantalla para la computadora

Lejos de quedar en el olvido acumulando polvo en un cajón o terminar en la basura, ese viejo celular que ya no usas todavía tiene mucho para dar. Sucede que la tecnología ofrece alternativas ingeniosas para reutilizar los dispositivos que quedaron obsoletos en la actualidad, pero que tienen componentes que se adaptan a otras tareas.
Si trabajas, estudias o pasas muchas horas frente al escritorio, sabrás que el espacio en el monitor nunca es suficiente, y la solución está más cerca de lo que pensás y no requiere gastar una fortuna: puedes transformar tu celular viejo en una segunda pantalla complementaria para la computadora.
Cómo transformar tu celular viejo en una segunda pantalla
El truco principal radica en utilizar el hardware táctil y la pantalla del teléfono como un panel auxiliar. Para lograrlo, no hace falta ser un experto en informática, ya que existen herramientas digitales gratuitas y accesibles tanto para sistemas Android como iOS.
- Elegir la aplicación adecuada: en las tiendas de aplicaciones hay desarrollos específicos diseñados para vincular ambos dispositivos mediante red Wi-Fi o un cable USB. Opciones como SpaceDesk o aplicaciones similares permiten extender el escritorio del ordenador hacia el panel táctil de forma fluida.
- Instalar los controladores: por lo general, se requiere descargar el software correspondiente tanto en la computadora (PC o Mac) como en el celular.
- Configurar el espacio de trabajo: una vez vinculados bajo la misma red o puerto, el sistema operativo de la computadora detectará automáticamente al smartphone como un monitor secundario. Desde la configuración de pantalla podrás ordenar la posición de ambos displays (a la izquierda, derecha o arriba) para que el mouse se desplace con naturalidad.
De esta manera, el viejo celular se convierte en el aliado ideal para dejar fijos widgets de clima, el reproductor de música, el chat de trabajo o las notas rápidas, liberando el monitor principal para las tareas pesadas y optimizando al máximo la productividad diaria sin invertir un solo peso.
En pocas palabras
- Reutilizar celular viejo: transforma tu smartphone obsoleto en una segunda pantalla para tu computadora sin gastar de más.
- Aplicaciones y configuración: utiliza apps como SpaceDesk para vincular ambos dispositivos vía Wi-Fi o USB y extender tu escritorio.
- Optimiza tu espacio: libera tu monitor principal para tareas pesadas y mejora tu productividad diaria colocando widgets o chats en la pantalla adicional.