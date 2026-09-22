Cómo convertir tu celular viejo en una segunda pantalla para la computadora

Si trabajas, estudias o pasas muchas horas frente al escritorio, sabrás que el espacio en el monitor nunca es suficiente, y la solución está más cerca de lo que pensás y no requiere gastar una fortuna: puedes transformar tu celular viejo en una segunda pantalla complementaria para la computadora.

Tu celular viejo puede tener un sinfín de funciones.

Cómo transformar tu celular viejo en una segunda pantalla

El truco principal radica en utilizar el hardware táctil y la pantalla del teléfono como un panel auxiliar. Para lograrlo, no hace falta ser un experto en informática, ya que existen herramientas digitales gratuitas y accesibles tanto para sistemas Android como iOS.