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Telecom compró Telefónica

Si sos uno de los 373.000 clientes de Movistar en Mendoza vas a ser Personal: los cambios que vienen

Representan casi 2 de cada 10 usuarios de celulares en Mendoza. Con la compra de Movistar, Personal se consolida como N°1. Alcances de la operación

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]

Con la compra de Movistar (Telefónica Móviles), Telecom Argentina, dueña de Personal, se consolida como líder del mercado de telefonía celular. En Mendoza implica que casi 373.000 clientes usuarios de Movistar pasarán a la órbita de Personal, pero ¿se mantendrán los planes y los montos que pagan actualmente? ¿Qué cambios se vienen?

Alrededor de 1,7 millones de mendocinos tienen celular, o sea, 8 de cada 10. Telecom, con Personal, tendrá la mayor cuota al absorber 372.656 cuentas de Movistar. De ese total, la mayoría (260.970) pagan una factura mensual por su consumo, otros 83.821 tienen prepago, y los restantes 27.865 pertenecen a Tuenti, otra marca de Telefónica.

La condición: cuántos clientes debe "ceder" Telecom

En junio la Autoridad de Defensa de la Competencia (ANC) puso una condición para aprobar la compra: una "desinversión" de 6 millones de clientes móviles y activos específicos de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) para evitar un monopolio. Sólo en FTTH, Movistar controla 126.000 cuentas en Mendoza, 95% de las cuales son corporativas (empresas) y el resto residenciales.

Lo cierto es que mientras la transición avanza, Telecom debe definir la cuota de sus clientes (entre usuarios de teléfonos e internet) que deberá ceder a una tercera compañía. En este caso, Metrotel, que por ahora opera sólo en Buenos Aires pero podría extenderse al resto del país, incluida la provincia.

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