Si sos uno de los 373.000 clientes de Movistar en Mendoza vas a ser Personal: los cambios que vienen

Alrededor de 1,7 millones de mendocinos tienen celular, o sea, 8 de cada 10. Telecom, con Personal, tendrá la mayor cuota al absorber 372.656 cuentas de Movistar. De ese total, la mayoría (260.970) pagan una factura mensual por su consumo, otros 83.821 tienen prepago, y los restantes 27.865 pertenecen a Tuenti, otra marca de Telefónica.

La condición: cuántos clientes debe "ceder" Telecom

En junio la Autoridad de Defensa de la Competencia (ANC) puso una condición para aprobar la compra: una "desinversión" de 6 millones de clientes móviles y activos específicos de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) para evitar un monopolio. Sólo en FTTH, Movistar controla 126.000 cuentas en Mendoza, 95% de las cuales son corporativas (empresas) y el resto residenciales.