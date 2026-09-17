Celulares y Smart TV: descubrí cómo prevenir el espionaje de audio en tu hogar

¿Espían los teléfonos celulares conversaciones de forma masiva?

El hecho de que un teléfono pueda acceder al micrófono no significa que esté grabando permanentemente las conversaciones para vender esa información a anunciantes. Los sistemas operativos actuales incorporan mecanismos para hacer más visible el acceso a estos sensores.

Sin embargo, una investigación de la Universidad de Northeastern y la Universidad de California en Santa Bárbara, publicada en 2018, reveló que muchas aplicaciones de Android acceden y envían fotos, videos e incluso grabaciones de pantalla sin autorización explícita.

El estudio analizó miles de aplicaciones y detectó que algunas grababan la pantalla apenas se abrían, enviando esa información a servidores externos. Otras aplicaciones, como las de edición de fotos, también enviaban imágenes a servidores sin aclararlo en sus políticas de privacidad.

¿Cómo proteger tu dispositivo móvil de accesos no autorizados?

Para reducir la exposición, es fundamental revisar qué aplicaciones tienen permiso para utilizar el micrófono y la cámara. En Android, un indicador verde señala cuándo estos sensores están activos, y el sistema permite revisar y modificar los permisos desde los ajustes de privacidad. Es posible retirar el acceso a aplicaciones que no necesitan grabar audio para funcionar o desactivar completamente el acceso al micrófono.

En iPhone, iOS también muestra un indicador de uso del micrófono y permite gestionar estos permisos desde la configuración de privacidad. Se recomienda eliminar aplicaciones que no se utilizan y desconfiar de aquellas que solicitan acceso a sensores que no parecen ser necesarios para su funcionamiento.