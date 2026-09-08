Alarma por el uso del celular en los jóvenes: 4 de cada 10 sufren depresión o ansiedad y les cuesta dormir

La problemática por el uso excesivo del celular en los más chicos sigue activa y va en crecimiento. Las consecuencias están a la vista, se profundizan en cada hogar y muchas escuelas empiezan a prohibir el uso de los dispositivos, tal como ocurrió en diversos colegios privados de Mendoza.
Es que el impacto de la tecnología en las aulas durante 2026 encendió las alarmas de los especialistas. Un relevamiento conjunto entre el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) reveló que los alumnos secundarios pasan, en promedio, 6 horas y 10 minutos por día frente a la pantalla del teléfono. Esta cifra equivale a un cuarto del día y suma un total de 92 días al año.
La investigación, titulada "Monitoreo de tiempo de pantalla y salud mental en estudiantes de nivel secundario de la Ciudad de Buenos Aires", se realizó sobre 3.261 estudiantes entre abril y julio. Los datos, medidos directamente a través de los sistemas iOS y Android, muestran que el uso se incrementa con la edad: los chicos de 4º año consumen 51 minutos diarios más que los de 1º. Además, la aplicación más elegida es TikTok, consumo con el que el promedio diario trepa a 6 horas y 34 minutos. Seguida de cerca por Instagram.
El estudio evaluó cuatro variables mediante cuestionarios validados internacionalmente y arrojó que 4 de cada 10 adolescentes presentan al menos una señal de alerta vinculada a su bienestar socioemocional. Específicamente, el 38% registró alertas por depresión, el 37% por somnolencia diurna, el 31% por ansiedad generalizada y el 25% por uso problemático del dispositivo.
El informe señala además una brecha de género: las mujeres pasan 30 minutos más por día frente al teléfono y registran promedios más altos en los cuatro indicadores.
Las señales de alerta socioemocional por el consumo de pantallas
"El objetivo es claro: recuperar la atención en el aula, fomentar la socialización cara a cara durante los recreos y garantizar que la tecnología se use exclusivamente con un fin pedagógico planificado y supervisado por los docentes. La escuela debe volver a ser un espacio de aprendizaje, juego y diálogo, libre de la dependencia de las pantallas", sostuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.
Frente a este escenario, la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, dijo: “En la Ciudad fuimos pioneros en prohibir el uso de celular porque necesitábamos que los chicos presten atención en las aulas. También lanzamos Compromiso Familiar donde más de 100.000 familias ya acordaron ponerles un freno a las pantallas también en sus hogares para que los chicos salgan de una actividad sumamente pasiva”, algo similiar al Pacto Parental que se dio en Mendoza.
A su vez, la funcionaria instó a buscar alternativas de consumo: “Los indicadores de bienestar socioemocional son importantes para poner luz sobre lo que está sucediendo. El arte, el deporte y la naturaleza son los aliados para sacar a los chicos de las pantallas y en la Ciudad estamos yendo en esa línea. Si pasan tanto tiempo en las pantallas, ¿con qué nivel de atención llegan a las aulas? Hay algo que tenemos que comenzar a hacer y eso es entre todos”.
Si bien el informe está centrado principalmente en los establecimientos educativos de la CABA, el problema es generalizado. Ocurre en todo el país más allá de la densidad demográfica con la que cuenta cada región. Los chicos y el uso del celular, un tema a tomar muy en serio.
En pocas palabras
- Estudio revela: 4 de cada 10 estudiantes secundarios muestran alertas de ansiedad o depresión por uso del celular.
- Consumo excesivo: adolescentes pasan 6 horas diarias frente a pantallas, siendo TikTok la app más popular.
- Alerta temprana: se implementan medidas escolares y familiares para reducir el tiempo de pantalla y fomentar actividades alternativas.