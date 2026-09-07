Cómo es el plan canje de teléfonos celulares: permite obtener uno nuevo pagando solo el 30%

Cómo es el plan canje de teléfonos celulares

Este plan canje de teléfonos celulares lo tiene Samsung, una de las empresas dueñas de una gran parte del mercado de teléfonos.

Según lo dicho por la propia empresa en su sitio web, la idea es entregar el teléfono celular viejo, sin importar su marca. Este será recibido por un monto determinado. Además, se aceptan aparatos que tengan la pantalla rota.

Entre las grandes ventajas que tiene este plan canje de celulares se encuentra el hecho de que se puede obtener un descuento de hasta el 48% en teléfonos de última generación y con la mejor teconología y sumar hasta un 20% si se paga el saldo restante en una sola cuota. Otra opción es pagar el saldo restante en hasta 9 cuotas sin interés, aunque en ese caso no se consigue ese plus del 20% de descuento.

Qué teléfonos celulares se pueden conseguir en el plan canje

Al ser de Samsung, todos los teléfonos celulares disponibles en el plan clanje son de esta empresa, aunque se pueden recibir de cualquier marca como forma de pago. Desde el Galaxy 26 hasta el modelo 07, son varios los modelos que se encuentran a disposición y que se pueden consultar en el sitio web de la tienda de la empresa.