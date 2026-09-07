Construyó su propio calentador en casa con 100 botellas y logró calentar el agua a más de 50 °C sin gastar

Alano era un mecánico jubilado de Tubarão y ya tenía conocimientos básicos sobre captación de energía solar, pero se enfrentaba a un problema económico. El aumento del precio del gas hacía cada vez más costoso calentar agua. Entonces pensó: si el sol puede calentar el agua y las botellas de plástico pueden reutilizarse como parte del colector, ¿por qué no combinar ambas cosas?

El funcionamiento de esta construcción

En cuanto a su funcionamiento, las cajas de leche pintadas de negro absorbían el calor del sol. Las botellas de plástico rodeaban los tubos y ayudaban a retener ese calor mediante un efecto similar al efecto invernadero. El agua circulaba por los tubos, se calentaba y luego regresaba al tanque.

Además, el sistema utilizaba el principio de termosifón. El agua caliente, al ser menos densa, asciende, mientras que el agua fría desciende hacia el colector para volver a calentarse. De esta manera, el sistema puede funcionar sin necesidad de una bomba eléctrica. Durante las primeras pruebas, llegó a calentar el agua hasta unos 52 °C durante el verano, según registros de la época.

En 2012, Alano difundió el sistema para que otras personas pudieran construirlo en su casa y, según una entrevista, buscaba que pudiera utilizarse especialmente como una alternativa de bajo costo para comunidades de menores ingresos. Su invento recibió el Premio Super Ecologia 2004, en la categoría ONG. En 2026, el proyecto del calentador solar de José Alcino Alano continúa vigente como un ejemplo de economía circular.