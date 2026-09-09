Tiró dos millones de litros de agua para recuperar su celular: el insólito capricho de un político

Un conocido político y funcionario gubernamental tomó la insólita decisión de vaciar parcialmente un embalse público con el único objetivo de recuperar su celular, el cual se le había caído al agua de manera accidental.
El insólito episodio, ocurrido en el año 2023, tuvo lugar en el distrito de Kanker, en India. Todo comenzó cuando el inspector de alimentos Rajesh Vishwas se encontraba disfrutando de un picnic junto a un grupo de amigos a orillas del embalse de Paralkot. Al intentar tomarse una selfie, el teléfono terminó hundiéndose en una zona con tres metros de profundidad.
La decisión que indignó a todo un país
Lejos de asumir la pérdida personal como cualquier ciudadano común, el político apeló a su cargo e influencias para poner en marcha un operativo sin precedentes.
En un primer momento, contrató a buzos locales para que se sumergieran e intentaran localizar el dispositivo. Sin embargo, al cabo de dos días de intensas búsquedas sin resultados positivos, el funcionario decidió ir un paso más allá.
Sin dudarlo, consiguió un permiso verbal de las autoridades locales del área de recursos hídricos, alquiló bombas diésel de alta potencia y comenzó a extraer agua del embalse de manera ininterrumpida durante casi tres días consecutivos.
En total, se calcula que el funcionario drenó cerca de dos millones de litros de agua, volumen suficiente para regar más de 600 hectáreas de cultivos en una región fuertemente castigada por las altas temperaturas y las constantes sequías estivales.
Celular arruinado e investigación en curso
El desenlace del operativo fue tan insólito como su origen: aunque las bombas lograron reducir el nivel del embalse e hicieron posible que los buzos rescataran el celular, el aparato se encontraba completamente arruinado por el agua y dejó de funcionar.
La noticia se viralizó rápidamente en las redes sociales y despertó la furia de los vecinos, quienes denunciaron un claro abuso de autoridad en un país donde el acceso al agua potable es crítico para millones de habitantes.
Tras la presión social, el gobierno local de India suspendió de inmediato al político de sus funciones e inició un sumario administrativo contra los responsables que autorizaron el uso de la maquinaria. Además, las autoridades confirmaron que el funcionario tuvo que hacerse cargo de pagar los costos económicos por el enorme volumen de agua desperdiciado.
En pocas palabras
- Político: un funcionario público en India vació dos millones de litros de agua de una represa para recuperar su celular caído.
- Abuso de poder: la acción generó indignación en una región afectada por sequía, provocando la suspensión del funcionario.
- Consecuencias: el celular resultó dañado y el funcionario deberá cubrir los costos del agua desperdiciada, mientras se investiga el hecho.