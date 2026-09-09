Tiró dos millones de litros de agua para recuperar su celular: el insólito capricho de un político

En un primer momento, contrató a buzos locales para que se sumergieran e intentaran localizar el dispositivo. Sin embargo, al cabo de dos días de intensas búsquedas sin resultados positivos, el funcionario decidió ir un paso más allá.

Sin dudarlo, consiguió un permiso verbal de las autoridades locales del área de recursos hídricos, alquiló bombas diésel de alta potencia y comenzó a extraer agua del embalse de manera ininterrumpida durante casi tres días consecutivos.

El embalse se vació durante tres días en total.

En total, se calcula que el funcionario drenó cerca de dos millones de litros de agua, volumen suficiente para regar más de 600 hectáreas de cultivos en una región fuertemente castigada por las altas temperaturas y las constantes sequías estivales.

Celular arruinado e investigación en curso

El desenlace del operativo fue tan insólito como su origen: aunque las bombas lograron reducir el nivel del embalse e hicieron posible que los buzos rescataran el celular, el aparato se encontraba completamente arruinado por el agua y dejó de funcionar.

La noticia se viralizó rápidamente en las redes sociales y despertó la furia de los vecinos, quienes denunciaron un claro abuso de autoridad en un país donde el acceso al agua potable es crítico para millones de habitantes.

Tras la presión social, el gobierno local de India suspendió de inmediato al político de sus funciones e inició un sumario administrativo contra los responsables que autorizaron el uso de la maquinaria. Además, las autoridades confirmaron que el funcionario tuvo que hacerse cargo de pagar los costos económicos por el enorme volumen de agua desperdiciado.