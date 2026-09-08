El INTA ahorró hasta 87% de agua con la agricultura vertical

Multiplicar el espacio y acelerar la cosecha con agricultura

Al cultivar "piso sobre piso", la producción aumenta de forma proporcional. Un sistema de 4 niveles produce 4 veces más en el mismo espacio físico. Pero la ventaja no es solo territorial, sino también en materia de tiempo.

Al controlar las condiciones ambientales en espacios cerrados o invernaderos, los ciclos productivos se acortan. Se puede obtener una lechuga en 25 días, cuando de forma tradicional demoraría entre 35 o 40 días.

Cultivos verticales (Foto: INTA Mendoza)

Los ensayos en Mendoza utilizan sistemas hidropónicos. Aguado aclaró que lograron convalidar los números teóricos que prometía la tecnología: "En internet dice que la hidroponía ahorra el 90% del agua. Nosotros nos aproximamos a valores reales cercanos al 87% de ahorro en algunos cultivos".

IA, nutrición y cero agroquímicos en la cosecha

El aislamiento del agroecosistema evita la aparición de plagas o enfermedades, sumado a que estos ensayos se realizan sin agroquímicos.

Además, el uso de luces artificiales permite manipular la biología de la planta. "Podemos influir en la forma de crecimiento, en el color que puede tomar o en su capacidad antioxidante", detalló el investigador.

Cultivos verticales (Foto: INTA Mendoza)

Toda esta eficiencia tiene un costo operativo porque el sistema no tiene capacidad de amortiguación natural. "No hay un efecto buffer del ambiente que te permita decir 'bueno, si no riego ahora está todo bien y me aguanta hasta mañana'. No, si yo no riego ahora, las plantas se te secan", advirtió Aguado.

Para evitar colapsos, utilizan sensores que miden cada hora la temperatura, la conductividad eléctrica, el pH y el déficit de presión de vapor. Esta recolección de datos es procesada por software e Inteligencia Artificial (IA), permitiendo ajustar en tiempo real y de forma automática la luz y solución nutritiva.

Desafíos y complementariedad de la cosecha

Pese a los excelentes resultados en hortalizas como rúcula, albahaca, cilantro y perejil, los especialistas son cautos sobre su escalabilidad. Las principales barreras son la alta inversión financiera inicial y el incremento de la huella de carbono por el consumo eléctrico constante.

Por eso, desde el INTA aclaran que la agricultura vertical no busca competir con las fincas. "No es que la hidroponía va a reemplazar a los cultivos tradicionales en invernadero o a campo, sino que son complementarios", subrayó Aguado.

Su mayor virtud radica en garantizar la seguridad alimentaria frente a crisis climáticas extremas o problemas logísticos de transporte, acercando la producción a los grandes centros urbanos.