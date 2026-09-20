Muchos alimentos que comemos seguido parecen venir de la misma materia prima o, por lo menos, de la misma zona del animal, vegetal o fruta, pero no. Cuando se trata de productos de origen animal, es probable que tengan diferencias que no conocemos, y esto pasa mucho con los chinchulines y la tripa gorda.
Cuál es la diferencia entre el chinchulín y la tripa gorda
Dos infaltables para el asado que comparten algunas similitudes, pero en realidad tienen diferencias muy marcadas
El asado de domingo se compone de diferentes cortes y piezas que van saliendo de la parrilla de acuerdo al nivel de cocción, a la temperatura y al momento de la juntada. Algunos cortes sirven para picar mientras todo está listo, y otros funcionan como plato principal.
Aunque los chinchulines y la tripa gorda se comen en el mismo momento de la juntada o se cocinan en un mismo espacio y con una temperatura similar por las características que comparten, son dos alimentos con diferencias de sabor, diferencias anatómicas, de cocción y preparación.
¿Cuáles son las principales diferencias entre los chinchulines y la tripa gorda?
Antes que nada, hay que entender qué es lo que une a los chinchulines y la tripa gorda, porque suelen estar en la misma zona del asado y la parrilla.
Ambos productos cárnicos forman parte del grupo de las llamadas achuras. En el asado argentino, el concepto de achuras se utiliza para nombrar a las vísceras y menudencias vacunas que se preparan como entrada antes de los cortes de carne principales.
Las achuras más populares son los chinchulines, las mollejas, los riñones, la tripa gorda, los sesos y el corazón de la vaca.
La tripa gorda y los chinchulines tienen algunas similitudes si los vemos ya cortados y preparados sobre la tabla, pero en realidad poseen varias diferencias.
La primera diferencia está en el origen. Los chinchulines se sacan del intestino delgado, del primer metro de los intestinos, que suele ser la parte más tierna y de mejor calidad.
La tripa gorda, en cambio, se obtiene del intestino grueso del animal y del recto donde finaliza el intestino. La tripa gorda es un tubo de diámetro ancho, grueso y que requiere un proceso de limpieza profundo para eliminar la grasa.
Los chinchulines tienen bastante grasa adherida por fuera, son más finos y se cocinan formando trenzas o enrollando en forma de anillos.
Diferencias de preparación y sabor
En cuanto al sabor, los chinchulines tienen un gusto más suave y apenas acido. La tripa gorda es de sabor intenso y fuerte.
Los chinchulines se suelen lavar, trocear, se condimentan con sal y limón y se cocinan a fuego moderado hasta que queden bien crocantes; a diferencia de la tripa gorda, que se tiene que dar vuelta para desgrasar, se macera con limón y se cocina en la parrilla hasta que esté bien tierna. La tripa gorda también se rellena.
En pocas palabras
- Diferencia clave: Los chinchulines provienen del intestino delgado, mientras que la tripa gorda es del intestino grueso y recto.
- Origen y textura: Los chinchulines son más finos y tiernos; la tripa gorda es más gruesa y requiere limpieza profunda.
- Sabor y cocción: Chinchulines tienen sabor suave/ácido; tripa gorda, intenso. Las preparaciones varían en maceración y cocción.