Cuál es la diferencia entre el chinchulín y la tripa gorda

¿Cuáles son las principales diferencias entre los chinchulines y la tripa gorda?

Antes que nada, hay que entender qué es lo que une a los chinchulines y la tripa gorda, porque suelen estar en la misma zona del asado y la parrilla.

Ambos productos cárnicos forman parte del grupo de las llamadas achuras. En el asado argentino, el concepto de achuras se utiliza para nombrar a las vísceras y menudencias vacunas que se preparan como entrada antes de los cortes de carne principales.

Las achuras más populares son los chinchulines, las mollejas, los riñones, la tripa gorda, los sesos y el corazón de la vaca.

La tripa gorda y los chinchulines tienen algunas similitudes si los vemos ya cortados y preparados sobre la tabla, pero en realidad poseen varias diferencias.

Proviene de partes diferentes de la vaca.

La primera diferencia está en el origen. Los chinchulines se sacan del intestino delgado, del primer metro de los intestinos, que suele ser la parte más tierna y de mejor calidad.

La tripa gorda, en cambio, se obtiene del intestino grueso del animal y del recto donde finaliza el intestino. La tripa gorda es un tubo de diámetro ancho, grueso y que requiere un proceso de limpieza profundo para eliminar la grasa.

Los chinchulines tienen bastante grasa adherida por fuera, son más finos y se cocinan formando trenzas o enrollando en forma de anillos.

Diferencias de preparación y sabor

En cuanto al sabor, los chinchulines tienen un gusto más suave y apenas acido. La tripa gorda es de sabor intenso y fuerte.

Los chinchulines y la tripa gorda se preparan con procedimientos distintos.

Los chinchulines se suelen lavar, trocear, se condimentan con sal y limón y se cocinan a fuego moderado hasta que queden bien crocantes; a diferencia de la tripa gorda, que se tiene que dar vuelta para desgrasar, se macera con limón y se cocina en la parrilla hasta que esté bien tierna. La tripa gorda también se rellena.