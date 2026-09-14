La diferencia entre lago, laguna y embalse que casi nadie conoce y nos ayuda a distinguirlos para siempre

La laguna es de creación natural al igual que el lago. Solo que es mucho menos profunda. Foto: archivo.

La vegetación también ofrece una señal. Si las plantas acuáticas aparecen en buena parte de la superficie y llegan hacia el centro, probablemente sea una laguna. Si se concentran principalmente en las orillas, puede tratarse de un lago.

Otra diferencia está en la variación del volumen. Las lagunas, debido a su escasa profundidad, pueden modificar considerablemente su tamaño e incluso secarse durante períodos de sequía.

Los lagos, en general, conservan volúmenes más estables.

Los cuerpos de agua más sorprendentes del mundo

Entre los grandes ejemplos aparece el lago Baikal, en Siberia, considerado el más profundo y antiguo del mundo, con 1.642 metros de profundidad y alrededor del 20% del agua dulce no congelada del planeta.

Los lagos son naturales y suelen ser muy profundos. Imagen ilustrativa.

El Mar Caspio, pese a su nombre, es técnicamente el lago salado más grande del mundo, con unos 371.000 km².

En el caso de los embalses, Kariba, ubicado entre Zambia y Zimbabue, supera los 180 km³ de agua almacenada.

Además, los embalses pueden tener impacto ambiental: cuando se inundan zonas con abundante vegetación, la materia orgánica que queda atrapada en el fondo se descompone y puede generar metano (CH), un gas de efecto invernadero.