A simple vista, pueden parecer prácticamente iguales. Sin embargo, para la limnología, la ciencia que estudia los ecosistemas acuáticos continentales, un lago, una laguna y un embalse presentan diferencias fundamentales que vale la pena conocer.
La diferencia entre lago, laguna y embalse que casi nadie conoce y nos ayuda a distinguirlos para siempre
Lago, laguna y embalse no son lo mismo: la profundidad, el origen, la vegetación y la intervención humana distinguen estos cuerpos de agua
Los tres son masas de agua lénticas, es decir, de movimiento lento o prácticamente estancadas. Pero su origen, profundidad, comportamiento térmico y dinámica biológica permiten diferenciarlos.
Un lago, una laguna y un embalse tienen características muy diferentes
- Un lago es un cuerpo de agua de origen natural, que puede haberse formado por procesos tectónicos, glaciares, volcánicos o por la disolución de rocas. Su profundidad permite que la luz solar no llegue completamente al fondo, por lo que la vegetación no suele desarrollarse en el lecho central.
- Además, durante distintas épocas del año el lago puede presentar estratificación térmica, con capas diferenciadas conocidas como epilimnion, termoclina e hipolimnion. Generalmente contiene agua dulce, aunque existen lagos salinos.
- Las lagunas, en cambio, también son naturales, pero suelen ser mucho menos profundas, habitualmente de menos de 3 a 5 metros. La luz puede alcanzar el fondo en prácticamente toda su extensión, favoreciendo el crecimiento de plantas acuáticas arraigadas.
- El viento genera una mezcla constante del agua, por lo que la estratificación térmica es inexistente o muy variable. Las lagunas Pueden contener agua dulce, salobre o salada.
- El embalse tiene una diferencia fundamental: es artificial. Se construye mediante una represa o un dique sobre un río y su forma suele reproducir parcialmente el cauce y los valles que quedaron inundados.
- A diferencia de los lagos y lagunas, el nivel y caudal de salida del embalse también pueden estar determinados por decisiones humanas vinculadas al consumo de agua, el riego, el control de crecidas o la generación hidroeléctrica.
Cómo saber qué cuerpo de agua estás viendo
Hay algunas pistas sencillas para identificarlos. La presencia de un dique, presa, vertedero o central hidroeléctrica indica que se trata de un embalse.
La vegetación también ofrece una señal. Si las plantas acuáticas aparecen en buena parte de la superficie y llegan hacia el centro, probablemente sea una laguna. Si se concentran principalmente en las orillas, puede tratarse de un lago.
Otra diferencia está en la variación del volumen. Las lagunas, debido a su escasa profundidad, pueden modificar considerablemente su tamaño e incluso secarse durante períodos de sequía.
Los lagos, en general, conservan volúmenes más estables.
Los cuerpos de agua más sorprendentes del mundo
Entre los grandes ejemplos aparece el lago Baikal, en Siberia, considerado el más profundo y antiguo del mundo, con 1.642 metros de profundidad y alrededor del 20% del agua dulce no congelada del planeta.
El Mar Caspio, pese a su nombre, es técnicamente el lago salado más grande del mundo, con unos 371.000 km².
En el caso de los embalses, Kariba, ubicado entre Zambia y Zimbabue, supera los 180 km³ de agua almacenada.
Además, los embalses pueden tener impacto ambiental: cuando se inundan zonas con abundante vegetación, la materia orgánica que queda atrapada en el fondo se descompone y puede generar metano (CH), un gas de efecto invernadero.
En pocas palabras
- Diferencia fundamental: lago, laguna y embalse se distinguen por origen, profundidad y vegetación.
- Origen y profundidad: lagos son naturales y profundos; lagunas naturales y someras.
- Embalse artificial: cuerpos de agua creados por el hombre mediante diques sobre ríos.