Tostadas de pan integral o pan blanco: ¿cuáles son mejores y qué diferencia tienen?

Pan tostado y pan sin tostar: cuál es mejor
Antes de pensar en las diferencias entre los tipos de tostadas, es interesante pensar en el proceso de tostado como tal.
Para pensar en esto, hay que tener en cuenta que el tostado del pan lo que hace es eliminar o evaporar el agua presente en el pan. No elimina hidratos de carbono y suele tener la misma cantidad de calorías tostado y sin tostar.
Si las calorías del pan se pesan en seco, una rodaja de pan tostado y una sin tostar tienen las mismas calorías. Quizás la diferencia está en la saciedad, ya que el pan tostado se mastica más lento y despacio, lo cual es una señal de saciedad temprana.
El pan sin tostar se digiere más fácil en algunos organismos y el tostado muy quemado puede digerirse mal. El pan tostado se diferencia por su durabilidad; al tener menos agua, se conserva por más tiempo.
Sin embargo, al perder agua, el pan tostado presenta una mayor concentración, no cantidad, de nutrientes. Por eso, para un aporte de nutrientes similar entre un pan fresco y uno tostado, debemos reducir la cantidad de pan tostado que queremos tomar.
Qué diferencias tienen las tostadas de pan integral y las de pan blanco
Se pueden hacer tostadas de pan árabe, de campo, lactal, de bollito, integral o pan de salvado. El pan integral y el blanco son dos variedades muy elegidas para la dieta y con diferencias.
Más allá de compartir la pérdida de agua que se explicó anteriormente, los panes blancos o integrales tienen diferentes ingredientes y nutrientes.
Las tostadas de pan integral son una opción más nutritiva comparadas con las de pan blanco. El pan blanco se realiza con harina refinada sin el germen del salvado; se digiere más rápido, da menos saciedad y provoca subidas más rápidas de glucosa.
El pan integral aporta más fibra, genera mayor saciedad y ayuda a controlar mejor los niveles de azúcar en sangre. La cantidad de calorías entre ambos no presenta muchas diferencias, pero sí la calidad nutricional. Es importante aclarar que la elección de uno u otro va a depender del gusto, necesidad y recomendación profesional en casos particulares.
En pocas palabras
- Diferencia nutricional: Las tostadas integrales aportan más fibra y saciedad que las blancas, controlando mejor el azúcar.
- Proceso de tostado: Evapora agua del pan, sin alterar calorías, pero aumentando la concentración de nutrientes.
- Digestión y saciedad: El pan sin tostar se digiere más fácil; el tostado puede generar saciedad temprana por masticación lenta.