Tostadas de pan integral o pan blanco: ¿cuáles son mejores y qué diferencia tienen?

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Si las calorías del pan se pesan en seco, una rodaja de pan tostado y una sin tostar tienen las mismas calorías. Quizás la diferencia está en la saciedad, ya que el pan tostado se mastica más lento y despacio, lo cual es una señal de saciedad temprana.

El pan sin tostar se digiere más fácil en algunos organismos y el tostado muy quemado puede digerirse mal. El pan tostado se diferencia por su durabilidad; al tener menos agua, se conserva por más tiempo.

Sin embargo, al perder agua, el pan tostado presenta una mayor concentración, no cantidad, de nutrientes. Por eso, para un aporte de nutrientes similar entre un pan fresco y uno tostado, debemos reducir la cantidad de pan tostado que queremos tomar.

Qué diferencias tienen las tostadas de pan integral y las de pan blanco

Se pueden hacer tostadas de pan árabe, de campo, lactal, de bollito, integral o pan de salvado. El pan integral y el blanco son dos variedades muy elegidas para la dieta y con diferencias.

Más allá de compartir la pérdida de agua que se explicó anteriormente, los panes blancos o integrales tienen diferentes ingredientes y nutrientes.

El pan integral tiene mayor porcentaje de fibra.

Las tostadas de pan integral son una opción más nutritiva comparadas con las de pan blanco. El pan blanco se realiza con harina refinada sin el germen del salvado; se digiere más rápido, da menos saciedad y provoca subidas más rápidas de glucosa.

El pan integral aporta más fibra, genera mayor saciedad y ayuda a controlar mejor los niveles de azúcar en sangre. La cantidad de calorías entre ambos no presenta muchas diferencias, pero sí la calidad nutricional. Es importante aclarar que la elección de uno u otro va a depender del gusto, necesidad y recomendación profesional en casos particulares.