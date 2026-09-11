Las medias rotas, viejas o sin par son un tesoro para tus muebles: cómo usarlas en patas de las sillas

¿Sabías que con unas medias rotas o sin par podrás evitar rayones y reducir el ruido al mover las sillas? Te contamos cómo.

Por qué las medias rotas son un tesoro

Las medias están hechas de materiales elásticos y suaves, como el algodón, nylon o poliéster.

están hechas de materiales elásticos y suaves, como el algodón, nylon o poliéster. Son ideales para tareas de limpieza, organización e incluso bricolaje.

Su capacidad de estirarse y adaptarse a distintas formas las hace útiles en espacios reducidos o superficies delicadas.

Reutilizar medias ayuda a reducir los desechos textiles reutilizándolas en un objeto nuevo.

ayuda a reducir los desechos textiles reutilizándolas en un objeto nuevo. Con ellas podés limpiar superficies, proteger zapatos o calzado, hacer bolsitas aromáticas, juguetes para mascotas o colines para el pelo.

Poner una media vieja en las patas de las sillas: para qué sirve esta idea de reciclaje y qué beneficios tiene

Cuida las patas de las sillas y protege el piso de tu casa con tan solo un par de medias que ya no uses.

Antes de que esas medias rotas terminen en la basura, es mejor darles una segunda vida y aprovecharlas como un recurso práctico para la casa. En ese sentido, una de las formas más simples de reutilizarlas es colocarlas en las patas de las sillas.

Esta tela funciona como una barrera entre el mueble y el piso, ayudando a que no haya tanto roce directo de las patas hacia la superficie. Cuando una silla se arrastra, las patas pueden generar fricción, sobre todo si el piso es de baldosas o hace mucho ruido; entonces, con este truco no sucede.

Para ponerlo en práctica, solo debes elegir el par de medias que menos uses y cubrir la pata de la silla que entra en contacto con el piso. Si la media está estirada, puede cortarse o sujetarse para que no se salga cada vez que se mueve la silla.