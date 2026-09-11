Aguas Mendocinas reforzó las tareas de prevención y mantenimiento ante la posibilidad de tormentas fuertes asociadas al fenómeno de El Niño que podrían afectar parte de Mendoza.
Aguas Mendocinas advirtió por posibles cortes de agua durante las tormentas por El Niño
La empresa Aguas Mendocinas reforzó el mantenimiento ante las posibles lluvias intensas y advirtió por baja presión e interrupciones
Las lluvias de gran intensidad, especialmente en la zona del piedemonte, pueden arrastrar grandes volúmenes de agua con alta turbiedad hacia los cauces y sistemas de captación. Esto puede complicar el proceso de potabilización y afectar el normal abastecimiento.
En determinadas situaciones, puede interrumpirse temporalmente el ingreso de agua cruda a los establecimientos potabilizadores. Aguas Mendocinas también puede detener el proceso de potabilización para proteger las instalaciones cuando las condiciones del agua dificultan su tratamiento.
Por este motivo, durante una tormenta intensa pueden registrarse baja presión o interrupciones temporales del servicio de agua potable en distintos sectores del Gran Mendoza.
El riesgo para la red de cloacas
Las fuertes precipitaciones también pueden generar problemas en el sistema cloacal si el agua de lluvia ingresa a las redes.
Aguas Mendocinas recordó que está prohibido conectar los desagües pluviales domiciliarios a la red cloacal, ya que el sistema está diseñado para transportar aguas residuales y no grandes volúmenes de lluvia.
Cuando el agua de techos, patios o superficies impermeables ingresa a las cloacas, aumenta de manera extraordinaria el caudal y puede superar la capacidad de conducción de las redes. Esto puede provocar sobrecargas, obstrucciones y desbordes.
Ante el pronóstico de posibles tormentas intensas, la empresa incrementó el mantenimiento preventivo de colectores y redes cloacales, con inspecciones, limpieza y trabajos en sectores considerados críticos.
Aguas Mendocinas continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y operativas y coordinará acciones con los organismos vinculados a la gestión del recurso hídrico.
En pocas palabras
- Aguas Mendocinas: reforzó tareas de prevención por posibles tormentas intensas.
- Riesgos: bajas de presión e interrupciones del servicio de agua potable.
- Cloacas: problemas por conexión de desagües pluviales a la red.