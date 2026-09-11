Aguas Mendocinas advirtió por posibles cortes de agua durante las tormentas por El Niño

Por este motivo, durante una tormenta intensa pueden registrarse baja presión o interrupciones temporales del servicio de agua potable en distintos sectores del Gran Mendoza.

El riesgo para la red de cloacas

Las fuertes precipitaciones también pueden generar problemas en el sistema cloacal si el agua de lluvia ingresa a las redes.

Aguas Mendocinas recordó que está prohibido conectar los desagües pluviales domiciliarios a la red cloacal, ya que el sistema está diseñado para transportar aguas residuales y no grandes volúmenes de lluvia.

Cuando el agua de techos, patios o superficies impermeables ingresa a las cloacas, aumenta de manera extraordinaria el caudal y puede superar la capacidad de conducción de las redes. Esto puede provocar sobrecargas, obstrucciones y desbordes.

Aguas Mendocinas advirtió sobre los riesgos de las tormentas que pueden generar bajas de presión e interrupciones del servicio de agua potable.

Ante el pronóstico de posibles tormentas intensas, la empresa incrementó el mantenimiento preventivo de colectores y redes cloacales, con inspecciones, limpieza y trabajos en sectores considerados críticos.

Aguas Mendocinas continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y operativas y coordinará acciones con los organismos vinculados a la gestión del recurso hídrico.