Alimentos ultraprocesados: la cantidad diaria que eleva el riesgo de patologías graves y muerte prematura

Los alimentos ultraprocesados listos para consumir sufrieron un procesamiento industrial intensivo, que suelen contener un alto nivel de azúcares, sal y aditivos.

Las consecuencias de los ultraprocesados

La investigación reveló que no se trata únicamente del tipo de producto, sino de la acumulación diaria dentro de la alimentación. Los datos científicos indican que sumar apenas 100 gramos diarios adicionales de estos alimentos eleva exponencialmente las probabilidades de desarrollar patologías graves.

Entre las principales afecciones vinculadas a los ultraprocesados destacan las siguientes:

Trastornos digestivos e inflamatorios: registran hasta un 31% más de probabilidades de aparición debido a la alteración del microbioma intestinal.

registran hasta un 31% más de probabilidades de aparición debido a la alteración del microbioma intestinal. Problemas de salud mental: las personas con dietas ricas en estos productos mostraron un 27% más de riesgo de sufrir cuadros de depresión y ansiedad.

las personas con dietas ricas en estos productos mostraron un 27% más de riesgo de sufrir cuadros de depresión y ansiedad. Afecciones cardiovasculares y diabetes: el desarrollo de síndrome metabólico, presión arterial alta y sobrepeso se incrementó en promedio un 24%.

el desarrollo de síndrome metabólico, presión arterial alta y sobrepeso se incrementó en promedio un 24%. Mortalidad general: el consumo sostenido de ultraprocesados se asoció con un incremento del 18% en el riesgo de muerte por cualquier causa.

Las bebidas azucaradas concentran aditivos y calorías vacías que alteran el microbioma intestinal y aceleran el riesgo de sufrir enfermedades metabólicas.

El "efecto cóctel" que destruye la salud intestinal

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio radica en la combinación de aditivos, conservantes y colorantes sintéticos. La ciencia advierte sobre un "efecto cóctel" en el organismo, donde la interacción de múltiples sustancias químicas altera la estructura física de los alimentos y promueve la inflamación celular y la resistencia a la insulina.

Frente a este escenario, los especialistas destacan que reemplazar estos productos por alternativas frescas o mínimamente procesadas resulta indispensable para prevenir la multimorbilidad y proteger la salud integral en la atención primaria.