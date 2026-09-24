Un equipo internacional de investigadores de China y Singapur publicó un exhaustivo metaanálisis que enciende las alarmas sobre los peligros que ocultan los alimentos ultraprocesados en la dieta cotidiana. Los efectos directos se asocian con trastornos digestivos, problemas de salud mental y afecciones cardiovasculares, informa EFE.
Alimentos ultraprocesados: la cantidad diaria que eleva el riesgo de patologías graves y muerte prematura
La ciencia advierte sobre un "efecto cóctel" de aditivos en los alimentos ultraprocesados que alteran el microbioma y elevan el riesgo de enfermedades crónicas
El impacto invisible de la alimentación industrializada
El trabajo, publicado en la revista Family Medicine and Community Health, analizó datos de casi nueve millones de personas en todo el mundo para determinar cómo afecta este tipo de productos a la salud a largo plazo.
Los productos listos para consumir que sufrieron un procesamiento industrial intensivo suelen contener un alto nivel de azúcares, sal y aditivos, acompañados por un aporte casi nulo de fibra, proteínas y vitaminas. Esta combinación rompe el equilibrio nutricional básico y acelera el desarrollo de afecciones crónicas en adultos y jóvenes.
Las consecuencias de los ultraprocesados
La investigación reveló que no se trata únicamente del tipo de producto, sino de la acumulación diaria dentro de la alimentación. Los datos científicos indican que sumar apenas 100 gramos diarios adicionales de estos alimentos eleva exponencialmente las probabilidades de desarrollar patologías graves.
Entre las principales afecciones vinculadas a los ultraprocesados destacan las siguientes:
- Trastornos digestivos e inflamatorios: registran hasta un 31% más de probabilidades de aparición debido a la alteración del microbioma intestinal.
- Problemas de salud mental: las personas con dietas ricas en estos productos mostraron un 27% más de riesgo de sufrir cuadros de depresión y ansiedad.
- Afecciones cardiovasculares y diabetes: el desarrollo de síndrome metabólico, presión arterial alta y sobrepeso se incrementó en promedio un 24%.
- Mortalidad general: el consumo sostenido de ultraprocesados se asoció con un incremento del 18% en el riesgo de muerte por cualquier causa.
El "efecto cóctel" que destruye la salud intestinal
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio radica en la combinación de aditivos, conservantes y colorantes sintéticos. La ciencia advierte sobre un "efecto cóctel" en el organismo, donde la interacción de múltiples sustancias químicas altera la estructura física de los alimentos y promueve la inflamación celular y la resistencia a la insulina.
Frente a este escenario, los especialistas destacan que reemplazar estos productos por alternativas frescas o mínimamente procesadas resulta indispensable para prevenir la multimorbilidad y proteger la salud integral en la atención primaria.
En pocas palabras
- Consumo crítico: ingerir 100 gramos diarios de ultraprocesados aumenta el riesgo de enfermedades crónicas.
- Efectos directos: se asocia con trastornos digestivos, problemas de salud mental y afecciones cardiovasculares.