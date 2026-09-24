El Porsche que salió de la fábrica en 1955, pero pasó 50 años guardado en un granero: se vendió por una fortuna

Este ejemplar, que fue identificado con el chasis número 81093, fue uno de los últimos de la serie y dejó la fábrica el 11 de noviembre de 1955. Originalmente su pintura tenía un tono Speedster Blue con tapizado de cuerina beige, una combinación de color que solo llevaron 193 ejemplares. Además, fue entregado nuevo y configurado para el mercado estadounidense con velocímetro calibrado en millas y faros sellados.

El Porsche se vendió en US$145.600.

A principios de la década de 1970, el auto pasó a manos del coleccionista Robert Chevako y desde entonces se mantuvo en guardado estático durante casi cinco décadas sin rodar en la vía pública. La carrocería fue repintada en color plateado cubriendo el tono azul original, mientras que la corrosión avanzó sobre los pisos y los largueros del chasis.

Sin embargo, pese al deterioro, el auto todavía tiene componentes de época como su tablero de dos relojes, el sistema de arranque por botón y una radio Blaupunkt.

Lleva un motor bóxer de cuatro cilindros refrigerado por aire, equipado con dos carburadores Solex 32 PBI que erogan 44 caballos de fuerza a 4.200 rpm, aunque originalmente de fábrica salió con un motor de 1.600 cc Tipo 616/1. El conjunto técnico tiene una caja manual de cuatro marchas, frenos de tambor hidráulicos en las cuatro ruedas y suspensión independiente por barras de torsión.

Finalmente, fue subastado por la casa Gooding Christie's en Amelia Island y su venta tuvo lugar el 6 de marzo de 2026 con una estimación previa fijada entre 140.000 y 180.000 dólares.