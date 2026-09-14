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El eléctrico de 2026

El auto 0 km más barato de Argentina en septiembre: precio, financiación y autonomía

Es el 0 km más barato de Argentina en septiembre 2026. Es eléctrico, llega desde China y ofrece financiación a tasa 0%

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
El interior del JMEV Easy 3, el auto 0 km más barato de Argentina. Foto: JMEV. 

El interior del JMEV Easy 3, el auto 0 km más barato de Argentina. Foto: JMEV. 

El mercado automotor argentino tiene un nuevo líder entre los autos 0 km más baratos. En septiembre de 2026, el modelo que ocupa el primer lugar es el JMEV Easy 3, un citycar 100% eléctrico importado desde China por el Grupo Antelo.

Su precio oficial de lista es de USD 16.900, equivalente a entre $25.012.000 y $25.941.500, según el tipo de cambio oficial utilizado que el vendedor tome en el momento de la operación.

El JMEV Easy 3 es el auto 0km m&aacute;s econ&oacute;mico de Argentina. Es el&eacute;ctrico. Imagen ilustrativa JMEV.&nbsp;

El JMEV Easy 3 es el auto 0km más económico de Argentina. Es eléctrico. Imagen ilustrativa JMEV.

El dato marca además una particularidad: por primera vez, ninguno de los autos que integran el podio de los más económicos es de fabricación nacional, ya que a este auto chino le siguen 2 brasileros.

Los autos 0 km más baratos de Argentina en septiembre 2026

Después del JMEV Easy 3 aparecen:

  • Hyundai HB20, producido en Brasil y equipado con motor naftero, con un precio de $27.990.000.
  • Renault Kwid, también de origen brasileño y con motorización naftera, cuyo valor llega a $28.300.000.

La diferencia entre el primer puesto y los siguientes también refleja el posicionamiento particular del pequeño modelo eléctrico.

El Hyundai HB20 est&aacute; en el segundo lugar entre los autos 0 km m&aacute;s baratos de Argentina. Imagen ilustrativa.&nbsp;

El Hyundai HB20 está en el segundo lugar entre los autos 0 km más baratos de Argentina. Imagen ilustrativa.

Financiación en Argentina para comprar un auto 0 km

Ante la desaceleración de las ventas, las concesionarias y entidades financieras vinculadas a las marcas volvieron a impulsar distintas alternativas para facilitar el acceso a un vehículo nuevo.

En el caso del JMEV Easy 3, existe una línea de financiación de fábrica que permite acceder a hasta $15.000.000 en 18 cuotas a tasa 0% TNA. La propuesta incluye además un cargador doméstico Wallbox sin costo adicional.

Renault, a través de Mobilize Financial Services, ofrece para el Kwid y otros modelos de su gama planes a tasa 0% con plazos de 12, 18, 24 y hasta 30 meses. En el caso específico de 24 meses, se pueden financiar entre $13.000.000 y $15.000.000.

El Renault Kwid, en tercer lugar entre los autos 0km m&aacute;s econ&oacute;micos de Argentina. Imagen ilustrativa.&nbsp;

El Renault Kwid, en tercer lugar entre los autos 0km más económicos de Argentina. Imagen ilustrativa.

Por otra parte, algunas marcas del segmento de entrada, como Stellantis para Fiat y Peugeot, cuentan con créditos prendarios tradicionales a tasa fija y alternativas de créditos UVA de hasta 24 o 36 meses.

Los montos financiables en estas opciones promedian entre $18.000.000 y $26.000.000, de acuerdo con la marca y la modalidad elegida.

Es opotuno destacar que, también, Banco Nación ofrece su línea de créditos personales BNA +Autos. Otorga de $1.00.000 a $100.000 a sola firma con cuotas fijas y en pesos. Hace algunos días, Banco Nación sumó la alternativa UVA.

En pocas palabras

  • Auto más barato: el JMEV Easy 3 es el auto 0 km más económico en Argentina en septiembre.
  • Financiación 0%: se ofrece financiación en cuotas a tasa 0% para el JMEV Easy 3 y otros modelos.
  • Mercado de autos: modelos eléctricos chinos lideran el segmento económico, seguidos por autos brasileños.
Resumen generado por Thinkindot AI

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