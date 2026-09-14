El auto 0 km más barato de Argentina en septiembre: precio, financiación y autonomía

Los autos 0 km más baratos de Argentina en septiembre 2026

Después del JMEV Easy 3 aparecen:

Hyundai HB20 , producido en Brasil y equipado con motor naftero, con un precio de $27.990.000.

, producido en Brasil y equipado con motor naftero, con un precio de $27.990.000. Renault Kwid, también de origen brasileño y con motorización naftera, cuyo valor llega a $28.300.000.

La diferencia entre el primer puesto y los siguientes también refleja el posicionamiento particular del pequeño modelo eléctrico.

El Hyundai HB20 está en el segundo lugar entre los autos 0 km más baratos de Argentina. Imagen ilustrativa.

Financiación en Argentina para comprar un auto 0 km

Ante la desaceleración de las ventas, las concesionarias y entidades financieras vinculadas a las marcas volvieron a impulsar distintas alternativas para facilitar el acceso a un vehículo nuevo.

En el caso del JMEV Easy 3, existe una línea de financiación de fábrica que permite acceder a hasta $15.000.000 en 18 cuotas a tasa 0% TNA. La propuesta incluye además un cargador doméstico Wallbox sin costo adicional.

Renault, a través de Mobilize Financial Services, ofrece para el Kwid y otros modelos de su gama planes a tasa 0% con plazos de 12, 18, 24 y hasta 30 meses. En el caso específico de 24 meses, se pueden financiar entre $13.000.000 y $15.000.000.

El Renault Kwid, en tercer lugar entre los autos 0km más económicos de Argentina. Imagen ilustrativa.

Por otra parte, algunas marcas del segmento de entrada, como Stellantis para Fiat y Peugeot, cuentan con créditos prendarios tradicionales a tasa fija y alternativas de créditos UVA de hasta 24 o 36 meses.

Los montos financiables en estas opciones promedian entre $18.000.000 y $26.000.000, de acuerdo con la marca y la modalidad elegida.

Es opotuno destacar que, también, Banco Nación ofrece su línea de créditos personales BNA +Autos. Otorga de $1.00.000 a $100.000 a sola firma con cuotas fijas y en pesos. Hace algunos días, Banco Nación sumó la alternativa UVA.