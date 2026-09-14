El auto 0 km más barato de Argentina en septiembre: precio, financiación y autonomía

El mercado automotor argentino tiene un nuevo líder entre los autos 0 km más baratos. En septiembre de 2026, el modelo que ocupa el primer lugar es el JMEV Easy 3, un citycar 100% eléctrico importado desde China por el Grupo Antelo.
Su precio oficial de lista es de USD 16.900, equivalente a entre $25.012.000 y $25.941.500, según el tipo de cambio oficial utilizado que el vendedor tome en el momento de la operación.
El dato marca además una particularidad: por primera vez, ninguno de los autos que integran el podio de los más económicos es de fabricación nacional, ya que a este auto chino le siguen 2 brasileros.
Los autos 0 km más baratos de Argentina en septiembre 2026
Después del JMEV Easy 3 aparecen:
- Hyundai HB20, producido en Brasil y equipado con motor naftero, con un precio de $27.990.000.
- Renault Kwid, también de origen brasileño y con motorización naftera, cuyo valor llega a $28.300.000.
La diferencia entre el primer puesto y los siguientes también refleja el posicionamiento particular del pequeño modelo eléctrico.
Financiación en Argentina para comprar un auto 0 km
Ante la desaceleración de las ventas, las concesionarias y entidades financieras vinculadas a las marcas volvieron a impulsar distintas alternativas para facilitar el acceso a un vehículo nuevo.
En el caso del JMEV Easy 3, existe una línea de financiación de fábrica que permite acceder a hasta $15.000.000 en 18 cuotas a tasa 0% TNA. La propuesta incluye además un cargador doméstico Wallbox sin costo adicional.
Renault, a través de Mobilize Financial Services, ofrece para el Kwid y otros modelos de su gama planes a tasa 0% con plazos de 12, 18, 24 y hasta 30 meses. En el caso específico de 24 meses, se pueden financiar entre $13.000.000 y $15.000.000.
Por otra parte, algunas marcas del segmento de entrada, como Stellantis para Fiat y Peugeot, cuentan con créditos prendarios tradicionales a tasa fija y alternativas de créditos UVA de hasta 24 o 36 meses.
Los montos financiables en estas opciones promedian entre $18.000.000 y $26.000.000, de acuerdo con la marca y la modalidad elegida.
Es opotuno destacar que, también, Banco Nación ofrece su línea de créditos personales BNA +Autos. Otorga de $1.00.000 a $100.000 a sola firma con cuotas fijas y en pesos. Hace algunos días, Banco Nación sumó la alternativa UVA.
En pocas palabras
- Auto más barato: el JMEV Easy 3 es el auto 0 km más económico en Argentina en septiembre.
- Financiación 0%: se ofrece financiación en cuotas a tasa 0% para el JMEV Easy 3 y otros modelos.
- Mercado de autos: modelos eléctricos chinos lideran el segmento económico, seguidos por autos brasileños.