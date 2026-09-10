Un FIAT Panda se consagró como el auto más angosto de la historia y se llevó un Récord Guinness

Andrea Marazzi, un mecánico italiano, llevó al extremo la idea de reducir el tamaño de un auto. Tras cerca de 12 meses de trabajo, transformó un Fiat Panda de 1993 hasta convertirlo en el vehículo transitable más estrecho del mundo, según Récord Guinness.
La particular creación tiene apenas 50,20 centímetros de ancho, 3,40 metros de largo y 1,45 metros de alto. Para conseguir esas dimensiones, Marazzi intervino la carrocería, el chasis y la estructura interna, aunque logró conservar el 99% de las piezas originales del modelo.
Fiat Panda, un "nuevo" auto eléctrico y monoplaza
El interior también fue completamente adaptado. El vehículo cuenta con un único asiento ubicado en el centro del habitáculo y un pequeño volante para permitir su conducción.
A pesar de sus reducidas dimensiones, mantiene las cuatro ruedas originales y dispone de un único faro delantero. Su peso final quedó en apenas 264 kilogramos.
Otra de las modificaciones principales fue el sistema de propulsión. Marazzi reemplazó el motor original por uno eléctrico, capaz de llevar al pequeño Panda hasta una velocidad máxima cercana a los 15 kilómetros por hora. La autonomía estimada es de aproximadamente 25 kilómetros con una carga completa.
La transformación resulta todavía más llamativa al compararla con el Panda convencional, que mide alrededor de 1,46 metros de ancho. De esta manera, Marazzi redujo esa dimensión a casi un tercio.
Un récord mundial para un Fiat Panda y el honor de entrar en los Guinness
Aunque el vehículo es completamente funcional y puede desplazarse, no está homologado para circular por la vía pública. Su objetivo principal son las exhibiciones, ferias y distintos eventos.
El proyecto fue realizado en Autodemolizione Marazzi, el taller y empresa familiar de reciclaje de automóviles ubicado en Bagnolo Cremasco, Italia. Marazzi creció trabajando allí y utilizó su experiencia para llevar adelante una modificación que terminó convirtiéndose en un récord mundial.
Guinness World Records reconoció su creación como el vehículo transitable más estrecho del mundo. “Con solo 50,20 cm de ancho, aparcar esta cosa debería ser fácil”, destacaron desde la organización al presentar el récord.
La particularidad del diseño permite que el Fiat Panda pueda circular por espacios mucho más reducidos que un automóvil convencional, aunque su uso queda limitado a ámbitos de exhibición debido a que no cuenta con homologación para la vía pública.
En pocas palabras
- Fiat Panda modificado: un mecánico italiano creó el auto transitable más estrecho del mundo, con 50,20 cm de ancho.
- Récord Guinness: la creación, que utiliza un 99% de piezas originales y motor eléctrico, fue reconocida por Guinness World Records.
- Uso limitado: el vehículo, con un único asiento y autonomía de 25 km, no está homologado para circular en la vía pública.