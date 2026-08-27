Tres hermanas brasileñas se convirtieron en protagonistas de un récord mundial y, al mismo tiempo, en objeto de interés para la ciencia. Levita, Zoraide y Zulina de Deus Nunes, de 109, 104 y 103 años, respectivamente, fueron reconocidas por Guinness World Records como el trío de hermanos vivos con mayor edad combinada del planeta.
La historia de las 3 hermanas brasileñas que suman 316 años: son récord Guinness y la ciencia estudia su ADN
Levita, Zoraide y Zulina tienen 109, 104 y 103 años. Investigadores buscan descubrir qué factores explican su extraordinaria longevidad. Tremendo Récord Guinness
Entre las tres suman exactamente 316 años y 302 días de vida. La marca fue certificada a partir de una investigación de LongeviQuest, organización dedicada a verificar registros de personas superlongevas. La especialista Iara Souza visitó personalmente a las hermanas en Río de Janeiro el 29 de mayo para constatar su situación.
Pero el récord no es el único motivo por el que su historia llamó la atención. Su material genético forma parte de un estudio sobre envejecimiento saludable y factores hereditarios.
La investigación está a cargo del Proyecto ADN Longevo, dirigido por la genetista Mayana Zatz en el Centro de Estudios del Genoma Humano de la Universidad de São Paulo. El objetivo es identificar características biológicas y genes que puedan contribuir a preservar las funciones físicas y cognitivas durante la vejez avanzada.
Vidas marcadas por el trabajo y la familia que terminó en Récord Guinness
Los investigadores estudian especialmente casos en los que varios centenarios saludables pertenecen a una misma familia. El propósito es comparar a personas que llegan a edades muy avanzadas sin enfermedades crónicas o deterioro cognitivo con aquellas que sí presentan esas condiciones.
El investigador Joao Paulo Guilherme señaló que el proyecto busca analizar a 500 centenarios para obtener conclusiones definitivas.
Las tres hermanas tuvieron trayectorias diferentes. Levita, la mayor, se ocupó del hogar familiar durante su juventud y luego trabajó durante 12 años en Rede Globo. Zoraide se formó como maestra de escuela primaria y más tarde trabajó como enfermera. Se casó en 1950 y tuvo cinco hijos.
Zulina, de 103 años, dedicó su vida a las artes manuales, la costura y el bordado, actividades que combinó con la crianza de sus seis hijos. Las tres volvieron a reunirse en Río de Janeiro a mediados del siglo pasado y mantuvieron una convivencia cercana.
Consultadas por su longevidad, las hermanas destacan la alimentación natural y una vida activa. “Todo era fresco. No teníamos refrigerador”, recordó Zulina al hablar de su infancia, marcada por la natación y la pesca en los ríos.
Zoraide, desde su experiencia como enfermera, también resaltó la importancia de la lactancia materna: “la lactancia materna es increíblemente importante”.
Para Ben Meyers, director ejecutivo de LongeviQuest, el entorno familiar y comunitario también puede ser relevante: contar con una red de apoyo cotidiana, sostuvo, ayuda significativamente a atravesar los 100 años.
En pocas palabras
- Hermanas brasileñas: tres hermanas suman 316 años y son récord Guinness de longevidad.
- Estudio científico: investigadores analizan su ADN para entender los factores de su longevidad extraordinaria.
- Estilo de vida: destacan la alimentación natural, vida activa y la importancia del apoyo familiar para alcanzar edades avanzadas.