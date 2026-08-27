La historia de las 3 hermanas brasileñas que suman 316 años: son récord Guinness y la ciencia estudia su ADN

Entre las 3 suman 316 años, impresionante. Foto: Guinness.

La investigación está a cargo del Proyecto ADN Longevo, dirigido por la genetista Mayana Zatz en el Centro de Estudios del Genoma Humano de la Universidad de São Paulo. El objetivo es identificar características biológicas y genes que puedan contribuir a preservar las funciones físicas y cognitivas durante la vejez avanzada.

Vidas marcadas por el trabajo y la familia que terminó en Récord Guinness

Los investigadores estudian especialmente casos en los que varios centenarios saludables pertenecen a una misma familia. El propósito es comparar a personas que llegan a edades muy avanzadas sin enfermedades crónicas o deterioro cognitivo con aquellas que sí presentan esas condiciones.

El investigador Joao Paulo Guilherme señaló que el proyecto busca analizar a 500 centenarios para obtener conclusiones definitivas.

Las tres hermanas tuvieron trayectorias diferentes. Levita, la mayor, se ocupó del hogar familiar durante su juventud y luego trabajó durante 12 años en Rede Globo. Zoraide se formó como maestra de escuela primaria y más tarde trabajó como enfermera. Se casó en 1950 y tuvo cinco hijos.

Zulina, de 103 años, dedicó su vida a las artes manuales, la costura y el bordado, actividades que combinó con la crianza de sus seis hijos. Las tres volvieron a reunirse en Río de Janeiro a mediados del siglo pasado y mantuvieron una convivencia cercana.

Consultadas por su longevidad, las hermanas destacan la alimentación natural y una vida activa. “Todo era fresco. No teníamos refrigerador”, recordó Zulina al hablar de su infancia, marcada por la natación y la pesca en los ríos.

Zoraide, desde su experiencia como enfermera, también resaltó la importancia de la lactancia materna: “la lactancia materna es increíblemente importante”.

Para Ben Meyers, director ejecutivo de LongeviQuest, el entorno familiar y comunitario también puede ser relevante: contar con una red de apoyo cotidiana, sostuvo, ayuda significativamente a atravesar los 100 años.