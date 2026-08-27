¿Cómo se le dice a las llamas macho?

¿Cómo se les dice a las llamas macho?

Las llamas hembra y macho tienen muchas diferencias físicas y anatómicas. Los machos son de mayor tamaño y altura; los adultos machos pesan mucho más y además desarrollan dientes más gruesos que los de las hembras.

Los machos se comportan de manera diferente, como en casi todas las especies animales. Suelen ser más territoriales que las hembras y cumplen el rol de protección de grupo.

Las llamas hembras suelen guiar los movimientos del rebaño, deciden el desplazamiento, cuidan a las crías y las protegen de intrusos o machos molestos.

Cómo se les dice a las llamas macho.

En cuanto a los nombres o la terminología adecuada para mencionar a uno u otro, esto depende de la zona o región. En general, se menciona al animal como llama.

En algunos países como Bolivia, Perú y Chile, se puede utilizar el término llamo para nombrar al macho. Sin embargo, llama es el término utilizado de forma general para la especie, sin distinción de hembra o macho.

Las llamas no tienen un nombre particular y específico para diferenciar, como sí lo tienen otras especies. Por ejemplo, vaca/toro, caballo/yegua, oveja/carnero y tigre/tigresa.

Curiosidades y características de las llamas

Las llamas son mamíferos domesticados, herbívoros, de la familia de los camélidos. Desciende del guanaco, otro camélido domesticado por pueblos andinos desde hace unos 4000 años. Las llamas fueron fundamentales para el desarrollo de las culturas preincaicas y del Imperio Inca.

Las culturas andinas aprovechaban el tamaño, fuerza y estabilidad del animal para transportar carga en zonas altas y montañosas.

Las llamas son mamíferos domesticados de la región andina.

Este animal es el camélido sudamericano de mayor tamaño. Las llamas pueden cargar hasta 90 kg, se comunican a través de un zumbido suave y, cuando no pueden transportar cierto peso porque supera su límite, saben decir que no: se acuestan y se niegan a moverse con sobrecargas.

Cuando las llamas, como otros camélidos, se enojan, pueden escupir hasta tres metros de distancia. No es solo saliva, es una mezcla de jugos gástricos.