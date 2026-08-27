Pronóstico para este jueves en Mendoza: probabilidad de lluvia todo el día

El pronóstico del tiempo para este jueves 27 de agosto anticipa una jornada invernal e inestable en Mendoza. Mientras el llano provincial enfrentará lluvias y chaparrones a lo largo de todo el día, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activos avisos por fuertes temporales de nieve en la zona cordillerana.
Alerta naranja en la montaña
El mapa oficial de alerta meteorológica indica que continúa vigente el nivel naranja por nevadas en la cordillera del norte y centro mendocino, abarcando sectores de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato. El fenómeno provocará importantes acumulaciones de nieve y reducción severa de la visibilidad en los pasos internacionales.
En tanto, hacia el Valle de Uco, sobre la cordillera de Tunuyán y San Carlos, rige un aviso de nivel amarillo también por nevadas, donde se esperan precipitaciones níveas de menor intensidad pero de cuidado para el tránsito en altura.
Lluvias y chaparrones en el llano
En las zonas bajas y el Gran Mendoza, el día estará marcado por la inestabilidad continua y una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40% durante todas las franjas horarias. La madrugada comenzará con lluvias aisladas y una temperatura de 8°C, que marcará la mínima de la jornada.
Durante la mañana se esperan chaparrones con marcas térmicas cercanas a los 11°C y vientos del sudeste de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde, el termómetro alcanzará la máxima estimada de 16°C con lluvias aisladas y vientos leves del sector sur, condiciones de lluvia que persistirán hacia la noche con un descenso térmico a los 12°C y vientos rotando al oeste.
En pocas palabras
- Pronóstico: El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un jueves inestable con lluvias en Mendoza.
- Alerta meteorológica: Continúa la alerta naranja por nevadas en la cordillera del norte y centro mendocino.
- Condiciones en el llano: Se esperan lluvias y chaparrones durante toda la jornada con temperaturas bajas.