Pronóstico para este jueves en Mendoza: probabilidad de lluvia todo el día

Alerta naranja en la montaña

El mapa oficial de alerta meteorológica indica que continúa vigente el nivel naranja por nevadas en la cordillera del norte y centro mendocino, abarcando sectores de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato. El fenómeno provocará importantes acumulaciones de nieve y reducción severa de la visibilidad en los pasos internacionales.

En tanto, hacia el Valle de Uco, sobre la cordillera de Tunuyán y San Carlos, rige un aviso de nivel amarillo también por nevadas, donde se esperan precipitaciones níveas de menor intensidad pero de cuidado para el tránsito en altura.