La calculadora de ahorro para estimar cuánto se ahorra con un auto eléctrico

Gasto anual estimado en energía y combustible.

Visualizar cómo la eficiencia energética puede traducirse en un ahorro concreto en los desplazamientos cotidianos.

En esta primera etapa, el cálculo contempla exclusivamente estos dos componentes y no incluye otros factores del costo total de propiedad, como eventuales exenciones o beneficios vinculados a la patente, seguro, servicios de mantenimiento u otros gastos asociados.

“En el Día Mundial del Vehículo Eléctrico queremos poner el foco en uno de los principales desafíos del sector: que los consumidores puedan comprender los beneficios de estas tecnologías de manera concreta. Haber alcanzado las 10.000 unidades vendidas en menos de un año demuestra que cada vez más argentinos están eligiendo la movilidad de nuevas energías" primereó Christian Kimelman, Country Manager de BYD Argentina.

Luego sostuvo: "BYD Dolphin Mini es un ejemplo claro, es el vehículo 100% eléctrico más vendido del país y fue reconocido como el auto más seguro del año, redefiniendo lo que un vehículo urbano puede ofrecer en seguridad, tecnología y eficiencia. Con esta calculadora buscamos dar un paso más, ofreciendo información clara para que cada persona pueda evaluar el costo de uso según sus hábitos y tomar una decisión más informada”, afirmó.

Autos eléctricos: cómo funciona la calculadora

La calculadora funciona en pocos pasos. El usuario selecciona el modelo BYD que desea evaluar, indica cuántos kilómetros estima recorrer al año e ingresa el precio de referencia del litro de nafta. En el caso de los híbridos enchufables, también puede definir qué porcentaje de sus recorridos prevé realizar en modo eléctrico, según sus hábitos de conducción.

A modo orientativo, un uso combinado puede contemplar alrededor de un 60% de conducción eléctrica, mientras que, en escenarios con viajes frecuentes de larga distancia, esa proporción podría ubicarse entre el 40% y el 50%. Estos valores pueden ajustarse de acuerdo con el uso previsto por cada conductor.

Con esa información, la herramienta calcula el gasto anual estimado en energía y combustible del modelo BYD seleccionado y lo compara con el de un vehículo a combustión de referencia del mismo segmento, considerando la misma distancia recorrida.

La diferencia entre ambos valores representa el ahorro anual estimado. Así, una persona que recorre 15.000 kilómetros por año puede visualizar cuánto le costaría cubrir esa distancia con un vehículo BYD de nuevas energías y compararlo de manera simple con una alternativa a combustión.

Una comparación basada en valores de referencia

Para realizar las estimaciones, la herramienta toma como referencia los consumos de vehículos a combustión de segmentos comparables, obtenidos de etiquetas de eficiencia energética disponibles públicamente. Para los modelos BYD, utiliza datos técnicos de consumo para calcular la energía necesaria para recorrer la distancia ingresada.

El valor de energía utilizado, de ARS 232 por kWh, corresponde a septiembre de 2026 y surge de una ponderación de 90% de carga domiciliaria y 10% de carga semipública, elaborada a partir de tarifas promedio del AMBA. Los resultados pueden variar según los precios vigentes, las condiciones de conducción, la versión del vehículo y otros factores.

La calculadora forma parte de la estrategia de BYD Argentina de ampliar el acceso a la movilidad de nuevas energías y brindar información concreta durante el proceso de elección. Con un line-up integrado por modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables, la compañía ofrece alternativas para diferentes hábitos y necesidades de uso.

A modo de ejemplo, BYD realizó una simulación:

Para un recorrido de 15.000 kilómetros anuales, con un precio de nafta de ARS 2.050 por litro y el valor de energía antes indicado.

Los modelos híbridos enchufables, se consideró un 60% de ahorro en conducción en modo eléctrico.

Los resultados permiten comparar el gasto anual estimado de cada modelo BYD con el de un vehículo a combustión comparable dentro de su segmento.

Por caso, en una simulación con BYD DOLPHIN MINI, el ahorro estimado puede alcanzar a $1,6 millones al año.