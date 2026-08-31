Cambiar el auto en 2026: qué trámites siguen siendo obligatorios y qué conviene revisar antes de comprar

Cambiar el auto en lo que queda de este 2026, el sueño de miles. Imagen ilustrativa.

También es importante revisar la documentación y el estado del auto. La VTV o RTO vigente continúa siendo un elemento clave y se debe contar con el certificado original emitido por un taller habilitado.

Además, existen requisitos que dependen de cada jurisdicción. Tanto en Mendoza así como en lugares como la CABA y la Provincia de Buenos Aires continúan vigentes determinadas normas locales vinculadas con el grabado de autopartes y cristales, por lo que conviene comprobar qué se exige en el lugar donde circulará el auto.

El control que puede evitar una sorpresa después de la compra de un auto

Las modificaciones normativas también redujeron algunas instancias de inspección obligatoria. Por ese motivo, recomiendan complementar los trámites con una revisión técnica independiente.

Antes de comprar un auto usado está bueno verificar que todo esté en orden. Evita problemas. Imagen ilustrativa. Foto elcronista.com

Una inspección integral puede incluir:

Controles de carrocería y mecánica

Escaneo computarizado para detectar fallas en sistemas electrónicos

Alertas del motor

Posibles inconsistencias en el kilometraje

La transferencia, en tanto, se inicia de manera 100% digital mediante el Formulario 08 digital en el portal de la DNRPA. Las partes pueden elegir libremente el registro automotor del país donde realizarán la firma presencial de la documentación.

Para avanzar, es necesario tener:

DNI vigente del comprador y vendedor

Título del automotor

Cédula Verde

Formulario 08 digital

Informes de dominio e infracciones al día

Comprobantes de patentes y libre deuda de multas

Los más entendidos en la materia aconsejan tomar todos los recaudos posibles antes de transferir un auto. Imagen ilustrativa.

Una vez concretada la operación también quedan algunas tareas. El vendedor debe dar de baja el seguro, eliminar sus datos personales del vehículo y entregar las llaves y manuales.

El comprador, por su parte, debería contratar el nuevo seguro antes de comenzar a utilizar el auto y conservar toda la documentación relacionada con la transferencia.