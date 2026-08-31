Cambiar el auto en 2026: qué trámites siguen siendo obligatorios y qué conviene revisar antes de comprar

Comprar o vender un auto usado en Argentina tiene hoy menos pasos que tiempo atrás. En los últimos meses, el Gobierno desreguló y simplificó distintos trámites, entre ellos la cédula azul, el certificado CETA y algunas exigencias presenciales.
Pero que el proceso sea más ágil no significa que haya que dejar de lado determinadas verificaciones. Antes de entregar el dinero o firmar la transferencia, hay controles que siguen siendo fundamentales.
Bien, en ese marco, uno de los primeros es conocer la situación registral del vehículo. Para eso se pueden solicitar, a través de la web oficial de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), informes de dominio e histórico de titularidad y de infracciones. Allí puede comprobarse la existencia de embargos, prendas, inhibiciones o multas pendientes.
También es importante revisar la documentación y el estado del auto. La VTV o RTO vigente continúa siendo un elemento clave y se debe contar con el certificado original emitido por un taller habilitado.
Además, existen requisitos que dependen de cada jurisdicción. Tanto en Mendoza así como en lugares como la CABA y la Provincia de Buenos Aires continúan vigentes determinadas normas locales vinculadas con el grabado de autopartes y cristales, por lo que conviene comprobar qué se exige en el lugar donde circulará el auto.
El control que puede evitar una sorpresa después de la compra de un auto
Las modificaciones normativas también redujeron algunas instancias de inspección obligatoria. Por ese motivo, recomiendan complementar los trámites con una revisión técnica independiente.
Una inspección integral puede incluir:
- Controles de carrocería y mecánica
- Escaneo computarizado para detectar fallas en sistemas electrónicos
- Alertas del motor
- Posibles inconsistencias en el kilometraje
La transferencia, en tanto, se inicia de manera 100% digital mediante el Formulario 08 digital en el portal de la DNRPA. Las partes pueden elegir libremente el registro automotor del país donde realizarán la firma presencial de la documentación.
Para avanzar, es necesario tener:
- DNI vigente del comprador y vendedor
- Título del automotor
- Cédula Verde
- Formulario 08 digital
- Informes de dominio e infracciones al día
- Comprobantes de patentes y libre deuda de multas
Una vez concretada la operación también quedan algunas tareas. El vendedor debe dar de baja el seguro, eliminar sus datos personales del vehículo y entregar las llaves y manuales.
El comprador, por su parte, debería contratar el nuevo seguro antes de comenzar a utilizar el auto y conservar toda la documentación relacionada con la transferencia.
En pocas palabras
- Trámites simplificados: la transferencia de autos usados en Argentina es más ágil, pero aún requiere verificaciones clave.
- Controles esenciales: antes de comprar, se recomienda solicitar informes de dominio, revisar la VTV/RTO y cumplir requisitos locales como el grabado de autopartes.
- Proceso digital: el Formulario 08 es digital, y se requiere documentación específica como DNI, título y cédula verde para completar la operación.