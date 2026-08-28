Ni de adorno, ni para sentarse: la verdadera razón detrás de las bolas de cemento en las veredas

Caminar por los centros urbanos o recorrer las avenidas más transitadas se ha convertido en una experiencia acompañada por nuevos elementos en el paisaje cotidiano. Entre ellos, resaltan unas llamativas esferas o estructuras pesadas de cemento colocadas justo en el borde de la calle.
Aunque más de un peatón desprevenido las utilice para descansar un momento o piense que responden a una simple búsqueda estética de los municipios, lo cierto es que su presencia no es producto del azar, sino que sirve para evitar problemas en los autos.
Qué son los bolardos y para qué sirven
Estas figuras de hormigón se denominan técnicamente bolardos. Su instalación responde a una estrategia de planificación urbana orientada a delimitar con claridad los límites entre la calle y la zona destinada a las personas.
La función principal de estas bolas de cemento es actuar como una sólida barrera física. En términos sencillos: impiden que un auto se suba a la vereda, una maniobra que suele ocurrir en esquinas concurridas, zonas de carga y descarga o frente a garajes y paradas de colectivo.
Al bloquear el avance de los distintos autos, los bolardos reducen significativamente el riesgo de atropellos y cuidan la infraestructura peatonal.
El debate que se genera alrededor de estas estructuras
Además de evitar el estacionamiento indebido sobre la vereda, estos bloques de cemento cumplen el rol crucial de mantener despejadas las rampas de acceso para personas con movilidad reducida o cochecitos de bebé. En cruces de alto flujo, marcan un límite visual claro tanto para los conductores como para quienes van a pie.
Sin embargo, su implementación también genera contrapuntos. Diversos vecinos y comerciantes señalan que, si los bolardos no se instalan con la distancia adecuada, pueden estrechar el paso en veredas angostas.
Por otro lado señalan que, si no cuentan con pintura reflectante o señalización lumínica, corren el riesgo de convertirse en un obstáculo difícil de ver durante la noche, aumentando la posibilidad de tropiezos o accidentes.
En pocas palabras
- Bolas de cemento: son bolardos instalados para delimitar la calle de la zona peatonal y evitar que los autos suban a la vereda.
- Función principal: actúan como barrera física, previniendo atropellos, protegiendo la infraestructura y manteniendo despejadas las rampas de acceso.
- Debate: su instalación genera controversia por posibles obstrucciones en veredas angostas o falta de señalización nocturna.