Ni de adorno, ni para sentarse: la verdadera razón detrás de las bolas de cemento en las veredas

La función principal de estas bolas de cemento es actuar como una sólida barrera física. En términos sencillos: impiden que un auto se suba a la vereda, una maniobra que suele ocurrir en esquinas concurridas, zonas de carga y descarga o frente a garajes y paradas de colectivo.

Estos actúan como una barrera sólida física.

Al bloquear el avance de los distintos autos, los bolardos reducen significativamente el riesgo de atropellos y cuidan la infraestructura peatonal.

El debate que se genera alrededor de estas estructuras

Además de evitar el estacionamiento indebido sobre la vereda, estos bloques de cemento cumplen el rol crucial de mantener despejadas las rampas de acceso para personas con movilidad reducida o cochecitos de bebé. En cruces de alto flujo, marcan un límite visual claro tanto para los conductores como para quienes van a pie.

Sin embargo, su implementación también genera contrapuntos. Diversos vecinos y comerciantes señalan que, si los bolardos no se instalan con la distancia adecuada, pueden estrechar el paso en veredas angostas.

Por otro lado señalan que, si no cuentan con pintura reflectante o señalización lumínica, corren el riesgo de convertirse en un obstáculo difícil de ver durante la noche, aumentando la posibilidad de tropiezos o accidentes.