Cuál es y cuánto cuesta el auto eléctrico más vendido de la Argentina

Este modelo de entrada de gama destaca por sus prestaciones urbanas, dimensiones compactas y una relación precio-producto competitiva. Actualmente, su valor de mercado parte desde los 23.990 dólares.

El segundo lugar del podio también pertenece a la misma compañía: el BYD Yuan Pro, un SUV compacto que sumó 84 unidades en agosto y acumula 908 patentamientos en el año.

El BYD Yuan Pro ocupa el puesto número 2 en el ranking de autos eléctricos más vendidos en Argentina.

El ranking de los 10 autos eléctricos más vendidos

Los diez modelos 100% eléctricos más comercializados en Argentina en lo que va del año reflejan el protagonismo de las automotrices asiáticas en la transformación del parque automotor: