A pesar de las fluctuaciones en las ventas generales del mercado automotor, el segmento de los autos eléctricos 100% continúa ganando terreno en Argentina. La llegada de nuevas marcas y el incremento en la oferta de modelos más accesibles han impulsado los patentamientos en este sector.
Cuál es y cuánto cuesta el auto eléctrico más vendido de la Argentina
En un contexto de crecimiento para la movilidad sustentable y mayor oferta de modelos, la marca china BYD lidera holgadamente las ventas locales. Los precios y el ranking completo de los más elegidos.
Según los datos provistos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el mercado de vehículos eléctricos se encuentra fuertemente dominado por marcas de origen chino.
Autos eléctricos: BYD, el líder indiscutido del mercado
El BYD Dolphin Mini se consolidó como el vehículo eléctrico más vendido del país por amplio margen. Durante el mes de agosto registró 322 unidades patentadas, mientras que en el acumulado anual ya alcanza las 2.836 unidades.
Este modelo de entrada de gama destaca por sus prestaciones urbanas, dimensiones compactas y una relación precio-producto competitiva. Actualmente, su valor de mercado parte desde los 23.990 dólares.
El segundo lugar del podio también pertenece a la misma compañía: el BYD Yuan Pro, un SUV compacto que sumó 84 unidades en agosto y acumula 908 patentamientos en el año.
El ranking de los 10 autos eléctricos más vendidos
Los diez modelos 100% eléctricos más comercializados en Argentina en lo que va del año reflejan el protagonismo de las automotrices asiáticas en la transformación del parque automotor:
- BYD Dolphin Mini: 322 unidades en agosto (2.836 en el año)
- BYD Yuan Pro: 84 unidades en agosto (908 en el año)
- Chevrolet Spark: 66 unidades en agosto (331 en el año)
- JMEV Easy 3: 39 unidades en agosto (210 en el año)
- BAIC EU5: 20 unidades en agosto (237 en el año)
- Geely EX5: 10 unidades en agosto (85 en el año)
- Arcfox T1: 24 unidades en agosto (79 en el año)
- Volvo EX30: 11 unidades en agosto (65 en el año)
- Arcfox S5: 36 unidades en agosto (53 en el año)
- Arcfox T5: 9 unidades en agosto (51 en el año)
En pocas palabras
- Autos eléctricos: El BYD Dolphin Mini lidera las ventas locales con 322 unidades en agosto y 2.836 anuales.
- Liderazgo chino: La marca BYD domina el mercado argentino, copando los primeros puestos del ranking de ventas.
- Precios y modelos: El Dolphin Mini se ofrece desde 23.990 dólares, seguido por el BYD Yuan Pro.