La automotriz japonesa Toyota prepara el inicio de una nueva etapa industrial en la Argentina con la llegada de la novena generación de la Toyota Hilux a su planta de Zárate. La gran novedad del programa global es la fabricación local de la variante Hilux BEV (100% eléctrica a batería), convirtiéndose en el primer vehículo completamente eléctrico producido en el país.
La Toyota Hilux eléctrica se fabricará por primera vez en Argentina
La novena generación de la pickup se producirá en la planta de Zárate con opciones diésel, híbridas y 100% eléctricas, apuntando en su primera etapa al sector minero e industrial.
La gama argentina sumará versiones diésel, híbridas y eléctricas. Mientras la opción híbrida apuntará al mercado masivo, la pickup Toyota Hilux 100% eléctrica se orientará en una primera fase a la minería, construcción y energía. Estas industrias cuentan con recorridos previsibles y bases con infraestructura de carga propia, esquema que la marca ya aplica con éxito en Australia, Bolivia y Chile.
Características de la Toyota nueva generación
Presentada a nivel mundial en Tailandia, la novena generación mantiene la estructura sobre chasis pero renueva su diseño e interior:
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Diseño exterior: ópticas más delgadas unidas por una barra con la insignia de la marca, paragolpes marcados y escalones de acceso a la caja. La versión eléctrica destaca por su frente cerrado, llantas aerodinámicas y puerto de carga en el guardabarros delantero.
Dimensiones: mide 5,32 metros de largo, 3,085 metros de distancia entre ejes y hasta 1,885 metros de ancho.
Habitáculo y tecnología: panel horizontal inspirado en el Land Cruiser, instrumental digital de 12,3 pulgadas, pantalla multimedia de igual tamaño, selector de marcha electrónico, cargador inalámbrico y puertos USB-C.
Seguridad: incorpora el paquete Toyota Safety Sense con frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta de punto ciego, monitoreo del conductor y asistente de parada de emergencia.
Toyota Hilux eléctrica: motorizaciones y prestaciones globales
Las especificaciones presentadas en los mercados internacionales funcionan como referencia para los modelos que se adaptarán a la producción local:
Versión eléctrica (BEV):
- Batería de ion-litio de 59,2 kWh alojada en el chasis.
- Dos motores eléctricos (tracción integral permanente) que entregan 196 CV (144 kW).
- Autonomía de entre 257 km (ciclo combinado WLTP) y 315 km (ciclo NEDC).
- Capacidad de carga de hasta 715 kg, remolque de 1.600 kg y vadeo de 700 mm.
Versión diésel Híbrida (48V):
- Motor turbodiésel 2.8 litros asistido por un motor-generador y batería de 48V.
- Desarrolla 204 CV y 500 Nm de torque.
- El sistema eléctrico asiste en arranques y aceleraciones para optimizar el consumo sin mover el vehículo de forma 100% eléctrica.
- Mantiene una capacidad de carga superior a una tonelada y remolca hasta 3.500 kg.
En pocas palabras
- Toyota Hilux Eléctrica: Producida en Zárate, será el primer vehículo 100% eléctrico fabricado en Argentina.
- Variantes Diversas: La novena generación ofrecerá opciones diésel, híbridas y 100% eléctricas.
- Mercado Objetivo Inicial: Las versiones eléctricas se enfocarán en sectores como minería y construcción.