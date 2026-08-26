La Toyota Hilux eléctrica se fabricará por primera vez en Argentina

La gama argentina sumará versiones diésel, híbridas y eléctricas. Mientras la opción híbrida apuntará al mercado masivo, la pickup Toyota Hilux 100% eléctrica se orientará en una primera fase a la minería, construcción y energía. Estas industrias cuentan con recorridos previsibles y bases con infraestructura de carga propia, esquema que la marca ya aplica con éxito en Australia, Bolivia y Chile.

Futurista. La Toyota Hilux eléctrica.

Características de la Toyota nueva generación

Presentada a nivel mundial en Tailandia, la novena generación mantiene la estructura sobre chasis pero renueva su diseño e interior: