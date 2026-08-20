Cómo es el único auto 0 km que todavía se consigue por menos de $25 millones en Argentina: así quedó el top 10

El JMEV Easy 3, el 0 km más económico del país. Foto: JMEV

Cómo se puede financiar el auto 0 km más barato de Argentina

El JMEV Easy 3 también cuenta con una propuesta específica para facilitar la compra. El crédito se otorga a través de Banco Santander y contempla hasta $15.000.000 de financiación, en 18 cuotas fijas y con una tasa de interés del 0%.

Además, quienes compren el auto reciben sin cargo un cargador de pared (Wallbox) para instalar en el domicilio.

El Easy 3 es un hatchback compacto pensado principalmente para el uso urbano. Tiene un motor eléctrico de 35 kW (48 CV) y una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 31,15 kWh.

El JMEV Easy 3 por dentro. Foto: JMEV

De acuerdo con el ciclo de homologación NEDC, ofrece una autonomía de hasta 330 kilómetros con una carga completa y alcanza una velocidad máxima de 100 km/h.

Entre su equipamiento se incluyen:

Pantalla multimedia táctil

Cámara de retroceso

Sensores de estacionamiento

Aire acondicionado

Levantavidrios eléctricos

Cierre centralizado

Frenos ABS

Doble airbag frontal

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

El Renault Kwid quedó en segundo lugar en el top 10 de los 0 km más baratos. Foto: Renault.

Por su motorización eléctrica, el modelo también presenta un menor costo de utilización frente a un vehículo de combustión, tanto por el gasto energético como por las necesidades de mantenimiento mecánico.

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