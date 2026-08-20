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Cómo es el único auto 0 km que todavía se consigue por menos de $25 millones en Argentina: así quedó el top 10

Es un auto 0 km eléctrico, desplazó al Renault Kwid como el modelo más barato y ofrece financiación en 18 cuotas fijas al 0%. Lo que hay que saber

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Un auto eléctrico es el 0 km más barato de Argentina. Foto: JMEV 

Un auto eléctrico es el 0 km más barato de Argentina. Foto: JMEV 

En agosto de 2026, el mercado automotor argentino tiene un dato que llama la atención: solo un modelo de auto 0 km se mantiene por debajo de los $25 millones. Se trata del JMEV Easy 3, un vehículo 100% eléctrico que, tras una reciente rebaja, pasó a ocupar el primer lugar entre los autos más accesibles del país.

El modelo tiene un precio sugerido de $24.843.000 (USD 16.900) y desplazó al Renault Kwid, que actualmente figura con un valor de $27.740.000.

El escenario comercial está marcado por un mayor nivel de stock en concesionarios y una competencia más intensa entre las automotrices para sostener los patentamientos. En ese contexto, las marcas ofrecen descuentos, bonificaciones y alternativas de financiación.

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El JMEV Easy 3, el 0 km más económico del país. Foto: JMEV

Cómo se puede financiar el auto 0 km más barato de Argentina

El JMEV Easy 3 también cuenta con una propuesta específica para facilitar la compra. El crédito se otorga a través de Banco Santander y contempla hasta $15.000.000 de financiación, en 18 cuotas fijas y con una tasa de interés del 0%.

Además, quienes compren el auto reciben sin cargo un cargador de pared (Wallbox) para instalar en el domicilio.

El Easy 3 es un hatchback compacto pensado principalmente para el uso urbano. Tiene un motor eléctrico de 35 kW (48 CV) y una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 31,15 kWh.

El JMEV Easy 3 por dentro. Foto: JMEV

El JMEV Easy 3 por dentro. Foto: JMEV

De acuerdo con el ciclo de homologación NEDC, ofrece una autonomía de hasta 330 kilómetros con una carga completa y alcanza una velocidad máxima de 100 km/h.

Entre su equipamiento se incluyen:

  • Pantalla multimedia táctil
  • Cámara de retroceso
  • Sensores de estacionamiento
  • Aire acondicionado
  • Levantavidrios eléctricos
  • Cierre centralizado
  • Frenos ABS
  • Doble airbag frontal
  • Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
El Renault Kwid qued&oacute; en segundo lugar en el top 10 de los 0 km m&aacute;s baratos. Foto: Renault.&nbsp;

El Renault Kwid quedó en segundo lugar en el top 10 de los 0 km más baratos. Foto: Renault.

Por su motorización eléctrica, el modelo también presenta un menor costo de utilización frente a un vehículo de combustión, tanto por el gasto energético como por las necesidades de mantenimiento mecánico.

Los 10 autos 0 km más baratos de Argentina

  • JMEV Easy 3: $24.843.000
  • Renault Kwid: $27.740.000
  • Hyundai HB20: $27.900.000
  • Volkswagen Polo Robust: $29.481.100
  • Fiat Mobi: $30.210.000
  • JAC S2 MT Intelligent: $30.723.000
  • MG3 ICE: $30.723.000
  • Kaiyi X3: $32.340.000
  • Chevrolet Onix: $32.457.900
  • Suzuki Swift Hybrid: $32.928.000

En pocas palabras

  • Auto eléctrico más barato: el JMEV Easy 3 es el único 0 km por debajo de $25 millones en Argentina, con financiación 0% de interés.
  • Detalles del JMEV Easy 3: posee autonomía de 330 km, velocidad máxima de 100 km/h y equipamiento de confort y seguridad.
  • Financiación y beneficios: se ofrece en 18 cuotas fijas de hasta $15.000.000 y se incluye un cargador de pared sin cargo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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