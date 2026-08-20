En agosto de 2026, el mercado automotor argentino tiene un dato que llama la atención: solo un modelo de auto 0 km se mantiene por debajo de los $25 millones. Se trata del JMEV Easy 3, un vehículo 100% eléctrico que, tras una reciente rebaja, pasó a ocupar el primer lugar entre los autos más accesibles del país.
Cómo es el único auto 0 km que todavía se consigue por menos de $25 millones en Argentina: así quedó el top 10
Es un auto 0 km eléctrico, desplazó al Renault Kwid como el modelo más barato y ofrece financiación en 18 cuotas fijas al 0%. Lo que hay que saber
El modelo tiene un precio sugerido de $24.843.000 (USD 16.900) y desplazó al Renault Kwid, que actualmente figura con un valor de $27.740.000.
El escenario comercial está marcado por un mayor nivel de stock en concesionarios y una competencia más intensa entre las automotrices para sostener los patentamientos. En ese contexto, las marcas ofrecen descuentos, bonificaciones y alternativas de financiación.
Cómo se puede financiar el auto 0 km más barato de Argentina
El JMEV Easy 3 también cuenta con una propuesta específica para facilitar la compra. El crédito se otorga a través de Banco Santander y contempla hasta $15.000.000 de financiación, en 18 cuotas fijas y con una tasa de interés del 0%.
Además, quienes compren el auto reciben sin cargo un cargador de pared (Wallbox) para instalar en el domicilio.
El Easy 3 es un hatchback compacto pensado principalmente para el uso urbano. Tiene un motor eléctrico de 35 kW (48 CV) y una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 31,15 kWh.
De acuerdo con el ciclo de homologación NEDC, ofrece una autonomía de hasta 330 kilómetros con una carga completa y alcanza una velocidad máxima de 100 km/h.
Entre su equipamiento se incluyen:
- Pantalla multimedia táctil
- Cámara de retroceso
- Sensores de estacionamiento
- Aire acondicionado
- Levantavidrios eléctricos
- Cierre centralizado
- Frenos ABS
- Doble airbag frontal
- Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
Por su motorización eléctrica, el modelo también presenta un menor costo de utilización frente a un vehículo de combustión, tanto por el gasto energético como por las necesidades de mantenimiento mecánico.
Los 10 autos 0 km más baratos de Argentina
- JMEV Easy 3: $24.843.000
- Renault Kwid: $27.740.000
- Hyundai HB20: $27.900.000
- Volkswagen Polo Robust: $29.481.100
- Fiat Mobi: $30.210.000
- JAC S2 MT Intelligent: $30.723.000
- MG3 ICE: $30.723.000
- Kaiyi X3: $32.340.000
- Chevrolet Onix: $32.457.900
- Suzuki Swift Hybrid: $32.928.000
En pocas palabras
- Auto eléctrico más barato: el JMEV Easy 3 es el único 0 km por debajo de $25 millones en Argentina, con financiación 0% de interés.
- Detalles del JMEV Easy 3: posee autonomía de 330 km, velocidad máxima de 100 km/h y equipamiento de confort y seguridad.
- Financiación y beneficios: se ofrece en 18 cuotas fijas de hasta $15.000.000 y se incluye un cargador de pared sin cargo.