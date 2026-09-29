Banco Nación y Volkswagen 0km: créditos de 20 millones hasta en 48 cuotas, ¿cuánto se paga por mes y qué ingresos hay que tener?

Clientes con sueldo en BNA (preseleccionados con al menos 3 acreditaciones): TNA Fija del 27,00%, TEA del 30,60%, CFT TNA del 32,67% y CFT TEA del 38,03%.

Crédito de $20.000.000 a 24 cuotas

Tasa Nominal Anual (TNA): 27,00%

Valor de la cuota mensual aproximada: $1.087.200

Total estimado a devolver: $26.092.800

Ingreso mínimo requerido: $3.624.000 netos.

Clientes Cartera Abierta (público general y no clientes): TNA Fija del 37,00%, TEA del 43,97%, CFT TNA del 44,77% y CFT TEA del 55,20%.

Crédito de $20.000.000 a 24 cuotas.

Tasa Nominal Anual (TNA): 37,00%

Valor de la cuota mensual aproximada: $1.187.300

Total estimado a devolver: $28.495.200.

Ingreso mínimo requerido: $3.957.600 netos.

PARA OPERACIONES DE 30 A 48 MESES DE PLAZO

Clientes con sueldo en BNA (preseleccionados con al menos 3 acreditaciones): TNA Fija del 30,00%, TEA del 34,49%, CFT TNA del 36,30% y CFT TEA del 42,99%.

Crédito de $20.000.000 a 30 cuotas (clientes que cobran haberes en BNA).

(clientes que cobran haberes en BNA). Tasa Nominal Anual (TNA): 30,00%

Valor de la cuota mensual aproximada: $955.300

Total estimado a devolver: $28.659.000.

Ingreso mínimo requerido: $3.184.300 netos.

Crédito de $20.000.000 a 48 cuotas (Clientes que cobran haberes en BNA).

(Clientes que cobran haberes en BNA). Tasa Nominal Anual (TNA): 30,00%

Valor de la cuota mensual aproximada: $718.500

Total estimado a devolver: $34.488.000.

Ingreso mínimo requerido: $3.553.300 netos.

Clientes Cartera Abierta (público general y no clientes): TNA Fija del 40,00%, TEA del 48,21%, CFT TNA del 48,40% y CFT TEA del 60,72%.

Crédito de $20.000.000 a 30 cuotas (clientes cartera abierta).

(clientes cartera abierta). Tasa Nominal Anual (TNA): 40,00%.

Valor de la cuota mensual aproximada: $1.066.000

Total estimado a devolver: $31.980.000.

Ingreso mínimo requerido: $2.395.000 netos.





Crédito de $20.000.000 a 48 cuotas (clientes cartera abierta).

(clientes cartera abierta). Tasa Nominal Anual (TNA): 40,00%

Valor de la cuota mensual aproximada: $832.900

Total estimado a devolver: $39.979.200.

Ingreso mínimo requerido: $2.776.300 netos.

Nota: Los cálculos corresponden a la amortización de capital e interés puro según las tasas fijas informadas; los montos finales pueden variar levemente en la liquidación formal por inclusión de gastos administrativos o sellados provinciales.

Cómo acceder al beneficio

Los interesados deberán acercarse directamente a los concesionarios oficiales de Volkswagen adheridos a la línea. Allí, la evaluación crediticia se realiza en forma instantánea en el punto de venta a través del sistema digital del Banco Nación, requiriendo únicamente la validación de identidad con el Documento Nacional de Identidad (DNI).