El Banco de la Nación Argentina (BNA), en alianza estratégica con Volkswagen Argentina S.A., presentó una nueva línea de financiamiento destinada a la adquisición de autos 0km. La propuesta busca facilitar el acceso a unidades nuevas mediante un trámite ágil, totalmente digital y con aprobación inmediata.
Banco Nación y Volkswagen 0km: créditos de 20 millones hasta en 48 cuotas, ¿cuánto se paga por mes y qué ingresos hay que tener?
La entidad crediticia y la automotriz lanzaron una línea de financiamiento exclusiva en concesionarios adheridos. Se aprueba con DNI, es 100% digital y no requiere prenda. ¿Cuánto dinero termina por devolver el tomador del crédito?
Entre los datos clave de esta alternativa crediticia destaca que no requiere prenda sobre el vehículo y está disponible tanto para quienes ya perciben sus haberes en la entidad pública como para la cartera abierta de clientes y no clientes. Es importante saber que las concesionarias ofrecen los autos destinados a este préstamo.
Claves de la línea de créditos BNA y Volkswagen
- Monto máximo a financiar: hasta $20.000.000.
- Valor máximo del vehículo: las unidades financiables no podrán superar los $60.000.000.
- Plazo de devolución: opciones de financiamiento de hasta 48 meses.
- Requisito de tramitación: gestión 100% digital y aprobación inmediata con la sola presentación del DNI.
- Modelos comprendidos: exclusivo para vehículos 0KM definidos por Volkswagen Argentina S.A.
- Canal de gestión: otorgamiento exclusivo en la red de concesionarios oficiales Volkswagen adheridos a la promoción.
Tasas de interés según el plazo y perfil del cliente
PARA OPERACIONES DE HASTA 24 MESES DE PLAZO
Clientes con sueldo en BNA (preseleccionados con al menos 3 acreditaciones): TNA Fija del 27,00%, TEA del 30,60%, CFT TNA del 32,67% y CFT TEA del 38,03%.
- Crédito de $20.000.000 a 24 cuotas
- Tasa Nominal Anual (TNA): 27,00%
- Valor de la cuota mensual aproximada: $1.087.200
- Total estimado a devolver: $26.092.800
- Ingreso mínimo requerido: $3.624.000 netos.
Clientes Cartera Abierta (público general y no clientes): TNA Fija del 37,00%, TEA del 43,97%, CFT TNA del 44,77% y CFT TEA del 55,20%.
- Crédito de $20.000.000 a 24 cuotas.
- Tasa Nominal Anual (TNA): 37,00%
- Valor de la cuota mensual aproximada: $1.187.300
- Total estimado a devolver: $28.495.200.
- Ingreso mínimo requerido: $3.957.600 netos.
PARA OPERACIONES DE 30 A 48 MESES DE PLAZO
Clientes con sueldo en BNA (preseleccionados con al menos 3 acreditaciones): TNA Fija del 30,00%, TEA del 34,49%, CFT TNA del 36,30% y CFT TEA del 42,99%.
- Crédito de $20.000.000 a 30 cuotas (clientes que cobran haberes en BNA).
- Tasa Nominal Anual (TNA): 30,00%
- Valor de la cuota mensual aproximada: $955.300
- Total estimado a devolver: $28.659.000.
- Ingreso mínimo requerido: $3.184.300 netos.
- Crédito de $20.000.000 a 48 cuotas (Clientes que cobran haberes en BNA).
- Tasa Nominal Anual (TNA): 30,00%
- Valor de la cuota mensual aproximada: $718.500
- Total estimado a devolver: $34.488.000.
- Ingreso mínimo requerido: $3.553.300 netos.
Clientes Cartera Abierta (público general y no clientes): TNA Fija del 40,00%, TEA del 48,21%, CFT TNA del 48,40% y CFT TEA del 60,72%.
- Crédito de $20.000.000 a 30 cuotas (clientes cartera abierta).
- Tasa Nominal Anual (TNA): 40,00%.
- Valor de la cuota mensual aproximada: $1.066.000
- Total estimado a devolver: $31.980.000.
- Ingreso mínimo requerido: $2.395.000 netos.
- Crédito de $20.000.000 a 48 cuotas (clientes cartera abierta).
- Tasa Nominal Anual (TNA): 40,00%
- Valor de la cuota mensual aproximada: $832.900
- Total estimado a devolver: $39.979.200.
- Ingreso mínimo requerido: $2.776.300 netos.
Nota: Los cálculos corresponden a la amortización de capital e interés puro según las tasas fijas informadas; los montos finales pueden variar levemente en la liquidación formal por inclusión de gastos administrativos o sellados provinciales.
Cómo acceder al beneficio
Los interesados deberán acercarse directamente a los concesionarios oficiales de Volkswagen adheridos a la línea. Allí, la evaluación crediticia se realiza en forma instantánea en el punto de venta a través del sistema digital del Banco Nación, requiriendo únicamente la validación de identidad con el Documento Nacional de Identidad (DNI).
En pocas palabras
- Crédito BNA Volkswagen: financiamiento 100% digital para autos 0KM sin prenda, aprobado con DNI.
- Montos y Tasas: hasta $20 millones a pagar en 48 meses, con tasas que varían según cliente y plazo.
- Acceso Exclusivo: la gestión se realiza únicamente en concesionarios Volkswagen adheridos a la promoción.