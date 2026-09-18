Banco Nación relanzó los créditos para autos: cuánto hay que ganar y de cuánto es la cuota para financiar $30 millones

Cliente con sueldo en BNA (TNA 36,00% / CFT TEA 53,40%):

Cuota mensual estimada: $1.060.000

$1.060.000 Ingreso neto requerido: se exige acreditar al menos $3.028.500 netos por mes (relación cuota-ingreso del 35%).

se exige acreditar al menos $3.028.500 netos por mes (relación cuota-ingreso del 35%). Total aproximado a devolver: $76.320.000 al cabo de los 72 meses.

Acá, otro ejemplo de préstamo en sistema francés, para clientes del Nación, pero de 30 millones a devoler en 60 cuotas.

Cliente Cartera Abierta / sin haberes en BNA (TNA 46,00% / CFT TEA 72,30%):

Cuota mensual estimada: $1.262.000

$1.262.000 Ingreso neto requerido: se debe demostrar un haber de al menos $4.206.600 mensuales (relación cuota-ingreso del 30%).

se debe demostrar un haber de al menos $4.206.600 mensuales (relación cuota-ingreso del 30%). Total aproximado a devolver: $90.864.000 al finalizar los 6 años.

Banco Nación ofrece diferentes créditos para comprar autos 0km.

Opción UVA a 60 meses: simulaciones con tope de cobertura salarial

La modalidad ajustable por UVA permite ingresar al crédito con un valor de cuota inicial sensiblemente menor, ideal para compradores con capacidad de pago ajustada en la instancia de arranque. Esta opción incluye una cobertura obligatoria por Tope de Cuota CVS (Coeficiente de Variación Salarial) a partir de los 180 días, garantizando que el impacto mensual no supere la evolución de los sueldos.

Simulación sobre un monto prestado de $30.000.000 a 5 años (60 cuotas):

Cliente con sueldo en BNA (TNA 19,00% + UVA / CFT TEA 26,94%):

Primera cuota estimada: $780.000 (actualizable por el valor UVA diario).

Ingreso neto requerido: El solicitante o grupo familiar debe acreditar un mínimo de $2.228.500 netos mensuales (afectación máxima del 35%).

Devolución estimada: El desembolso se proyecta en torno a los $46.800.000 base, ajustado por la evolución inflacionaria proyectada durante el quinquenio.

Cliente Cartera Abierta / Sin haberes en BNA (TNA 25,00% + UVA / CFT TEA 36,21%):

Primera cuota estimada: $880.000 (actualizable por UVA).

$880.000 (actualizable por UVA). Ingreso neto requerido: se exige certificar un salario neto no menor a $2.933.300 por mes (afectación máxima del 30%).

se exige certificar un salario neto no menor a $2.933.300 por mes (afectación máxima del 30%). Devolución estimada: la devolución parte de una base calculada de $52.800.000, más el reajuste periódico del coeficiente de actualización.

Los créditos se solicitan únicamente con la presentación del DNI en los concesionarios adheridos de todo el país al momento de cerrar la compra.