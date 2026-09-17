Banco Nación, créditos para autos 0km: ¿de cuánto es la cuota por $30 millones en sistema francés?

El Banco de la Nación Argentina ofrece créditos para comprar autos 0km. Al momento de evaluar tomar uno de estos préstamos surgen varias preguntas, la principal es ¿conviene o no?. Pero también se presentan interrogantes como ¿de cuánto me queda la cuota según el monto solicitado y cantidad de cuotas? o ¿cuánto devuelvo en total?.
En este caso se analiza el sistema francés (cuota fija) y no el sistema UVA (que se actualiza por inflación). Datos no menores son que los casos analizados corresponden a créditos de clientes del Banco Nación.
Créditos del Banco Nación cuota fija: ¿de cuánto me queda la cuota si pido $30 millones?
En el caso de pedir $30 millones, a devolver en 60 cuotas (5 años), cada cuota mensual será de $1.239.000.
El total devuelto al final de los 60 meses será de $74.340.000. Es decir, se paga $44.340.000.