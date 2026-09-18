Grandes descuentos en supermercados, nafta y viajes: Banco Nación renovó reintegros con 24 cuotas sin interés

Por ejemplo, los jueves, quienes compren ropa e indumentaria en shoppings adheridos tienen un 20% de descuento, con un reintegro de hasta 30.000 pesos y hasta nueve cuotas sin interés.

En supermercados también hay beneficios. ChangoMas, 20% los lunes. Día ofrece 20% los viernes y sábados. Y El Nene, 25% los lunes. Para jubilados que cobran sus haberes en Banco Nación, hay además un 5% de reintegro de lunes a viernes en varias cadenas, pagando con BNA+ MODO.