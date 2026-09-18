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Grandes descuentos en supermercados, nafta y viajes: Banco Nación renovó reintegros con 24 cuotas sin interés

El Banco Nación actualizó su lista de descuentos, reintegros y promociones en diversos rubros y en todo el país

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]

El Banco Nación comunicó importantes descuentos en supermercado, nafta, ropa, tecnología y viajes: durante el mes de septiembre renovó reintegros y hasta 24 cuotas sin interés, a la espera de lo que ocurra en octubre.

Por ejemplo, los jueves, quienes compren ropa e indumentaria en shoppings adheridos tienen un 20% de descuento, con un reintegro de hasta 30.000 pesos y hasta nueve cuotas sin interés.

En supermercados también hay beneficios. ChangoMas, 20% los lunes. Día ofrece 20% los viernes y sábados. Y El Nene, 25% los lunes. Para jubilados que cobran sus haberes en Banco Nación, hay además un 5% de reintegro de lunes a viernes en varias cadenas, pagando con BNA+ MODO.

Banco Nación: los descuentos y reintegros de septiembre en diversos rubros

En tanto, también aparecen promociones para viajar: tres cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas y hasta nueve en Despegar.

Por otra parte, en naftas y ccombustibles, los viernes hay 20% de devolución en distintas estaciones, con un tope mensual de 10.000 pesos. Hay que chequear qué empresas están adheridas en la app de MODO. Y en electrodomésticos y tecnología hay opciones de hasta 20 cuotas sin interés.

Las condiciones cambian según el comercio, el día y el medio de pago. Por eso, antes de comprar, es importante consultar los requisitos de cada promoción.

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