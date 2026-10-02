El Banco de la Nación Argentina (BNA) mantiene vigente -y con renovación- +Autos con BNA, una línea de préstamos personales destinada a la compra de vehículos nuevos y usados. El crédito permite financiar hasta el 100% del valor de venta de la unidad, con un tope de $100.000.000 y sin garantía prendaria.
Comprar un auto 0 km o usado con los nuevos créditos del Banco Nación en hasta 72 cuotas: montos y requisitos
El Banco Nación ofrece hasta $100 millones para comprar autos 0 km o usados. Hay opciones en pesos y UVA, con plazos de hasta 72 meses
La propuesta está dirigida a personas humanas y contempla la adquisición de automóviles, pick-ups y utilitarios 0 km o usados de hasta 10 años de antigüedad, tanto nacionales como importados. El monto mínimo es de $1.000.000.
Una de las particularidades de la línea es que el vehículo no queda prendado. El préstamo se otorga a sola firma y tampoco requiere la suscripción de un pagaré. El financiamiento alcanza al precio del vehículo con IVA incluido, pero no cubre el patentamiento ni otros gastos adicionales.
Préstamo para autos del Banco Nación: cuánto se paga y qué tasas ofrece
El BNA permite elegir entre:
- Una alternativa en pesos con tasa fija
- Otra denominada en UVA, con plazos diferentes.
Para la modalidad en pesos, el plazo máximo es de 72 meses. La tasa fija publicada actualmente es del 36% TNA para clientes que perciben sus haberes en el BNA y del 46% TNA para usuarios de cartera abierta. Los respectivos CFT en TEA informados por el banco son de aproximadamente 53,40% y 72,30%.
En la opción UVA, los plazos van de 12 a 60 meses. La tasa es de UVA + 19% TNA para clientes haberes y previsionales del BNA, mientras que para cartera abierta asciende a UVA + 25% TNA. En este caso, la afectación de ingresos publicada por el banco es de hasta el 25% de los ingresos netos.
Además, para los clientes que cobran sus haberes en el BNA existe una bonificación de tasa que se aplica a nuevas operaciones y requiere, según las condiciones publicadas, tres acreditaciones previas de haberes.
Cómo solicitar el crédito BNA +Autos
El trámite se realiza directamente en las concesionarias adheridas. El interesado debe presentarse con su DNI y allí puede conocer la oferta disponible y solicitar el préstamo, sin necesidad de concurrir previamente a una sucursal.
El proceso es digital y no tiene gastos de otorgamiento. Además, pueden acceder tanto clientes como personas que todavía no sean clientes del Banco Nación, siempre sujetos a evaluación crediticia.
En pocas palabras
- Banco Nación: ofrece préstamos de hasta $100 millones para autos 0km y usados, sin garantía.
- Opciones de crédito: financiamiento en pesos (hasta 72 meses) y en UVA (hasta 60 meses), con tasas fijas o variables.
- Solicitud: el trámite se realiza en concesionarias adheridas, de forma digital y sin gastos de otorgamiento.