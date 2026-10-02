Comprar un auto 0 km o usado con los nuevos créditos del Banco Nación en hasta 72 cuotas: montos y requisitos

Préstamo para autos del Banco Nación: cuánto se paga y qué tasas ofrece

El BNA permite elegir entre:

Una alternativa en pesos con tasa fija

Otra denominada en UVA, con plazos diferentes.

Para la modalidad en pesos, el plazo máximo es de 72 meses. La tasa fija publicada actualmente es del 36% TNA para clientes que perciben sus haberes en el BNA y del 46% TNA para usuarios de cartera abierta. Los respectivos CFT en TEA informados por el banco son de aproximadamente 53,40% y 72,30%.

En la opción UVA, los plazos van de 12 a 60 meses. La tasa es de UVA + 19% TNA para clientes haberes y previsionales del BNA, mientras que para cartera abierta asciende a UVA + 25% TNA. En este caso, la afectación de ingresos publicada por el banco es de hasta el 25% de los ingresos netos.

Además, para los clientes que cobran sus haberes en el BNA existe una bonificación de tasa que se aplica a nuevas operaciones y requiere, según las condiciones publicadas, tres acreditaciones previas de haberes.

Cómo solicitar el crédito BNA +Autos

El trámite se realiza directamente en las concesionarias adheridas. El interesado debe presentarse con su DNI y allí puede conocer la oferta disponible y solicitar el préstamo, sin necesidad de concurrir previamente a una sucursal.

El proceso es digital y no tiene gastos de otorgamiento. Además, pueden acceder tanto clientes como personas que todavía no sean clientes del Banco Nación, siempre sujetos a evaluación crediticia.