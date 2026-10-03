Harley-Davidson concretó el arribo al mercado argentino de dos unidades de la CVO Road Glide ST 2026, el modelo tope de gama con el que la marca estadounidense compite en el segmento bagger de alta gama.
Harley-Davidson introduce en Argentina dos unidades de la CVO Road Glide ST 2026: precio y características
El fabricante estadounidense suma a su oferta local las dos únicas unidades asignadas al país de la serie Custom Vehicle Operation.
La denominación CVO (Custom Vehicle Operation) identifica a la división especial de la compañía encargada de producir series limitadas con configuraciones de fábrica exclusivas, mayores prestaciones mecánicas y terminaciones de mayor nivel de detalle.
¿Cuánto salen las Harley que se venderán en Argentina?
Para el mercado local, la marca comercializará las dos unidades en opciones de pintura diferenciadas: la versión Inferno Gray tiene un precio de venta de USD 93.000, mientras que la variante Citrus Heat alcanza los USD 102.500.
MOTORIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La CVO Road Glide ST 2026 está impulsada por el motor bicilíndrico Milwaukee-Eight™ 121 High Output de 1.977 cc. Este impulsor entrega una potencia de 94 kW (126 CV) a 5.020 rpm y un torque máximo de 193 Nm a 3.750 rpm. El conjunto mecánico incorpora una toma de aire de alto flujo Heavy Breather y un sistema de escape con silenciadores dotados de tapas de titanio.
Entre las principales características técnicas y de equipamiento se destacan:
- Chasis y reducción de peso: para optimizar la relación peso-potencia en comparación con las variantes de turismo convencionales, el modelo utiliza fibra de carbono forjada en el guardabarros delantero, la consola central y el carenado trasero del asiento.
- Suspensiones y modos de manejo: dispone de suspensión delantera y trasera totalmente ajustable. El esquema electrónico incluye ocho modos de conducción seleccionables (Road, Rain, Sport, Track, Track+ y tres perfiles configurables por el usuario).
- Acabados y pintura: presenta esquemas de pintura con difuminados metálicos, detalles en fileteado de precisión y aplicaciones con tecnología PVD.
- Tecnología e infotainment: incluye la interfaz digital con sistema operativo Skyline™ OS en pantalla táctil y un sistema de audio desarrollado junto a Rockford Fosgate (Stage II), diseñado para mantener la fidelidad sonora a altas velocidades.
Posicionamiento en el mercado local
Con estas dos unidades, Harley-Davidson ubica a la CVO Road Glide ST 2026 en el escalón más alto de su oferta de precio y equipamiento en la Argentina. La propuesta combina la arquitectura tradicional de larga distancia (Grand American Touring) con soluciones dinámicas y estéticas inspiradas en el motociclismo de competición.
En pocas palabras
- Harley-Davidson presenta en Argentina dos unidades exclusivas de la CVO Road Glide ST 2026.
- La edición limitada se ofrece en versiones con precios de USD 93.000 y USD 102.500.
- Cuenta con motor Milwaukee-Eight de 1.977 cc, 126 CV y 193 Nm de torque.