Harley-Davidson introduce en Argentina dos unidades de la CVO Road Glide ST 2026: precio y características

MOTORIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La CVO Road Glide ST 2026 está impulsada por el motor bicilíndrico Milwaukee-Eight™ 121 High Output de 1.977 cc. Este impulsor entrega una potencia de 94 kW (126 CV) a 5.020 rpm y un torque máximo de 193 Nm a 3.750 rpm. El conjunto mecánico incorpora una toma de aire de alto flujo Heavy Breather y un sistema de escape con silenciadores dotados de tapas de titanio.

Entre las principales características técnicas y de equipamiento se destacan:

Chasis y reducción de peso: para optimizar la relación peso-potencia en comparación con las variantes de turismo convencionales, el modelo utiliza fibra de carbono forjada en el guardabarros delantero, la consola central y el carenado trasero del asiento.

para optimizar la relación peso-potencia en comparación con las variantes de turismo convencionales, el modelo utiliza fibra de carbono forjada en el guardabarros delantero, la consola central y el carenado trasero del asiento. Suspensiones y modos de manejo: dispone de suspensión delantera y trasera totalmente ajustable. El esquema electrónico incluye ocho modos de conducción seleccionables (Road, Rain, Sport, Track, Track+ y tres perfiles configurables por el usuario).

dispone de suspensión delantera y trasera totalmente ajustable. El esquema electrónico incluye ocho modos de conducción seleccionables (Road, Rain, Sport, Track, Track+ y tres perfiles configurables por el usuario). Acabados y pintura: presenta esquemas de pintura con difuminados metálicos, detalles en fileteado de precisión y aplicaciones con tecnología PVD.

presenta esquemas de pintura con difuminados metálicos, detalles en fileteado de precisión y aplicaciones con tecnología PVD. Tecnología e infotainment: incluye la interfaz digital con sistema operativo Skyline™ OS en pantalla táctil y un sistema de audio desarrollado junto a Rockford Fosgate (Stage II), diseñado para mantener la fidelidad sonora a altas velocidades.

Las Harley que llegan a la Argentina también tienen una versión en color negro.

Posicionamiento en el mercado local

Con estas dos unidades, Harley-Davidson ubica a la CVO Road Glide ST 2026 en el escalón más alto de su oferta de precio y equipamiento en la Argentina. La propuesta combina la arquitectura tradicional de larga distancia (Grand American Touring) con soluciones dinámicas y estéticas inspiradas en el motociclismo de competición.