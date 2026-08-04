RAM Dakota Night Edition, así es la nueva versión oscurecida de la pickup: ¿cuánto sale?

Entre sus características estéticas exclusivas se destacan:

Detalles oscurecidos: llantas de diseño exclusivo, parrilla frontal, emblema delantero, espejos laterales, paragolpes delantero, estribos laterales, manijas de puerta, fenders y el logo ubicado en el portón trasero.

llantas de diseño exclusivo, parrilla frontal, emblema delantero, espejos laterales, paragolpes delantero, estribos laterales, manijas de puerta, fenders y el logo ubicado en el portón trasero. Tono exclusivo: debuta en la gama el color de carrocería "Tempest Blue", desarrollado únicamente para esta versión.

En el plano mecánico no hay modificaciones respecto al resto de la familia Dakota. Mantiene el conocido motor 2.2 turbodiesel de 200 CV y 450 Nm de torque (con sistema de urea), acoplado a una caja automática de ocho velocidades. La tracción es 4×4 desconectable, equipada con reductora y bloqueo de diferencial trasero.

RAM Dakota, fabricada en Córdoba.

Gama y precios de la RAM Dakota en Argentina

La llegada de esta variante reorganiza los valores de la pickup en el mercado local, manteniendo en todas sus versiones una garantía oficial transferible de 5 años o 150.000 kilómetros (lo que ocurra primero).

Los precios sugeridos para la gama de la pick-up mediana quedan conformados de la siguiente manera: