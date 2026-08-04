El segmento de las pickups medianas suma una nueva alternativa en el mercado nacional. RAM ya comercializa oficialmente la RAM Dakota Laramie Night Edition, una variante que se ubica en el tope de la gama del modelo producido en la planta cordobesa de Ferreyra y que complementa la oferta disponible en Argentina desde fines del año pasado.
RAM Dakota Night Edition, así es la nueva versión oscurecida de la pickup: ¿cuánto sale?
La marca de las camionetas amplía la gama de su mediana con una alternativa de estética deportiva y exclusiva. Todos los detalles de su equipamiento, mecánica y precios actualizados en Argentina
Con una propuesta enfocada en el diseño y la deportividad, esta pickup se posiciona por encima de la versión Laramie tradicional, ofreciendo una estética personalizada que busca captar a quienes prefieren un perfil más agresivo y exclusivo.
Estética oscurecida y color exclusivo: los detalles de la Night Edition
La principal diferencia de la Night Edition radica en su paquete visual. La pick-up suma un tratamiento en tonos oscurecidos para diversos elementos de la carrocería, combinados con sectores en el tono del vehículo.
Entre sus características estéticas exclusivas se destacan:
- Detalles oscurecidos: llantas de diseño exclusivo, parrilla frontal, emblema delantero, espejos laterales, paragolpes delantero, estribos laterales, manijas de puerta, fenders y el logo ubicado en el portón trasero.
- Tono exclusivo: debuta en la gama el color de carrocería "Tempest Blue", desarrollado únicamente para esta versión.
En el plano mecánico no hay modificaciones respecto al resto de la familia Dakota. Mantiene el conocido motor 2.2 turbodiesel de 200 CV y 450 Nm de torque (con sistema de urea), acoplado a una caja automática de ocho velocidades. La tracción es 4×4 desconectable, equipada con reductora y bloqueo de diferencial trasero.
Gama y precios de la RAM Dakota en Argentina
La llegada de esta variante reorganiza los valores de la pickup en el mercado local, manteniendo en todas sus versiones una garantía oficial transferible de 5 años o 150.000 kilómetros (lo que ocurra primero).
Los precios sugeridos para la gama de la pick-up mediana quedan conformados de la siguiente manera:
- RAM Dakota Warlock: $73.900.000
- RAM Dakota Laramie: $76.040.000
- RAM Dakota Night Edition: $77.090.000
En pocas palabras
- RAM Dakota Night Edition: Presentación de la nueva versión oscurecida de la pickup mediana, posicionada en el tope de gama.
- Diseño y mecánica: Incorpora detalles estéticos oscurecidos y estrena el color "Tempest Blue", manteniendo el motor 2.2 turbodiesel de 200 CV y caja automática de 8 velocidades.
- Precios actualizados: La Night Edition se comercializa a $77.090.000, mientras que las versiones Warlock y Laramie se ofrecen a $73.900.000 y $76.040.000 respectivamente.