Fiat renovó el Mobi, su modelo más accesible: ¿cuánto sale?

Fiat oficializó el lanzamiento del Nuevo Mobi Trekking 2027, la actualización del modelo que se ubica como el escalón de entrada a la gama de la marca en Argentina. La gran novedad de esta renovación pasa por la incorporación del motor 1.0 Firefly, acompañado por retoques estéticos y mejoras de equipamiento en el habitáculo.
Con esta renovación, el hatchback importado de Brasil busca mantenerse entre las opciones más competitivas dentro de los vehículos 0km del segmento urbano.
Fiat Mobi: nuevo motor y mayor eficiencia de consumo
El principal cambio técnico es el reemplazo del tradicional motor Fire por el propulsor 1.0 Firefly. Esta mecánica entrega 71 CV y 95 Nm de torque, asociada a una caja manual.
Según datos difundidos por la automotriz, el nuevo motor optimiza el rendimiento del vehículo: el consumo medio pasa de 6,5 litros a 5,5 litros cada 100 kilómetros, reduciendo el gasto de combustible en el uso diario.
Fiat Mobi: rediseño exterior e interior
La versión Trekking mantiene su estética aventurera, pero suma una serie de detalles para renovar la imagen:
- Exterior: incorpora nuevos stickers decorativos frontales, laterales y traseros, detalles en color negro e integra de serie la carrocería bitono. Las manijas de las puertas pasaron de ser del color de la carrocería a tono negro, mientras que las llantas de 14 pulgadas recibieron un acabado oscurecido.
- Interior: renueva el tablero central con un formato inspirado en la camioneta Fiat Strada, con nuevas molduras para enmarcar la pantalla multimedia y las salidas de aire acondicionado. Además, adopta el volante multifunción que equipa a modelos como Argo y Cronos.
Fiat Mobi: cuánto sale y alternativas de financiación
El Fiat Mobi Trekking 2027 se posiciona como el auto más económico del catálogo de Fiat en Argentina con un precio de lista de $30.280.000, ubicándose por debajo del Argo, que comercializa su gama a partir de los $34.000.000.
Para su lanzamiento en el mercado local, la marca anunció diversas condiciones comerciales y de financiación:
- Tasa 0%: posibilidad de financiar hasta $24.000.000 a 12 meses con TNA del 0%.
- Créditos UVA: financiación a 36 meses con TNA 0% para montos de hasta $30.000.000.
- Plan de ahorro: opción del plan 80/20 con cuota inicial de $259.000 y adjudicación pactada en las cuotas 4 y 6 (requiere el pago de una alícuota extraordinaria del 20%).
El modelo se comercializa en combinación de tonos bitono (Gris Silverstone, Plata Bari, Blanco Banchisa y Rojo Montecarlo con techo Negro Vulcano, además de la opción monotono Negro Vulcano) y cuenta con una garantía oficial transferible de 3 años o 100.000 kilómetros.
En pocas palabras
- Fiat Mobi renovado: Presenta la línea Trekking 2027 con cambios estéticos y un motor más eficiente.
- Nuevo motor 1.0 Firefly: Reduce el consumo de combustible a 5,5 litros cada 100 km.
- Precios y financiación: El modelo más accesible de Fiat parte de $30.280.000 con opciones de financiamiento especial.