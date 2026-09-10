Fiat renovó el Mobi, su modelo más accesible: ¿cuánto sale?

Según datos difundidos por la automotriz, el nuevo motor optimiza el rendimiento del vehículo: el consumo medio pasa de 6,5 litros a 5,5 litros cada 100 kilómetros, reduciendo el gasto de combustible en el uso diario.

El Fiat Mobi tiene nuevo motor.

Fiat Mobi: rediseño exterior e interior

La versión Trekking mantiene su estética aventurera, pero suma una serie de detalles para renovar la imagen:

Exterior: incorpora nuevos stickers decorativos frontales, laterales y traseros, detalles en color negro e integra de serie la carrocería bitono . Las manijas de las puertas pasaron de ser del color de la carrocería a tono negro, mientras que las llantas de 14 pulgadas recibieron un acabado oscurecido.

incorpora nuevos stickers decorativos frontales, laterales y traseros, detalles en color negro e integra de serie la . Las manijas de las puertas pasaron de ser del color de la carrocería a tono negro, mientras que las llantas de 14 pulgadas recibieron un acabado oscurecido. Interior: renueva el tablero central con un formato inspirado en la camioneta Fiat Strada, con nuevas molduras para enmarcar la pantalla multimedia y las salidas de aire acondicionado. Además, adopta el volante multifunción que equipa a modelos como Argo y Cronos.

Así es por dentro el Fiat Mobi 2027.

Fiat Mobi: cuánto sale y alternativas de financiación

El Fiat Mobi Trekking 2027 se posiciona como el auto más económico del catálogo de Fiat en Argentina con un precio de lista de $30.280.000, ubicándose por debajo del Argo, que comercializa su gama a partir de los $34.000.000.

Para su lanzamiento en el mercado local, la marca anunció diversas condiciones comerciales y de financiación:

Tasa 0%: posibilidad de financiar hasta $24.000.000 a 12 meses con TNA del 0%.

posibilidad de financiar hasta $24.000.000 a 12 meses con TNA del 0%. Créditos UVA: financiación a 36 meses con TNA 0% para montos de hasta $30.000.000.

financiación a 36 meses con TNA 0% para montos de hasta $30.000.000. Plan de ahorro: opción del plan 80/20 con cuota inicial de $259.000 y adjudicación pactada en las cuotas 4 y 6 (requiere el pago de una alícuota extraordinaria del 20%).

El modelo se comercializa en combinación de tonos bitono (Gris Silverstone, Plata Bari, Blanco Banchisa y Rojo Montecarlo con techo Negro Vulcano, además de la opción monotono Negro Vulcano) y cuenta con una garantía oficial transferible de 3 años o 100.000 kilómetros.