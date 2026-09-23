Solo los genios resuelven este acertijo: 2 padres y 2 hijos van en el auto, pero solo hay 3 pasajeros ¿cómo?

¿Cómo es posible que dos padres y dos hijos vayan en un coche, pero solo haya tres pasajeros?

El acertijo que pocos resuelven rápidamente: un auto, 2 padres, 2 hijos, pero solo 3 pasajeros

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. Además, los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y son una de las mejores formas de estimular el cerebro.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: piensa en tres generaciones juntas. Una de las personas en el coche tiene el papel de hijo para alguien, pero también el de padre para otro.

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

¿Cuál es la respuesta?

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelar la verdad. La solución del acertijo es: en el auto viajan el abuelo, el padre y el nieto.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.