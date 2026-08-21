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El acertijo que solo el 86% de personas logra resolver: en una carrera adelantas al que está segundo ¿en qué posición quedás?

Los acertijos desafían tu mente con enigmas simples, ingeniosos y cotidianos que obligan a pensar más allá de lo evidente. Te presentamos uno nivel medio

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El acertijo que solo el 86% de personas logra resolver: en una carrera adelantas al que está segundo ¿en qué posición quedás?

El acertijo que solo el 86% de personas logra resolver: en una carrera adelantas al que está segundo ¿en qué posición quedás?

Los acertijos de lógica son uno de los desafíos mentales más utilizados para ejercitar la mente. Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que muchas veces parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad necesitan de la lógica y el sentido común.

En este caso, el desafío dice: en una carrera adelantás al que está segundo. ¿En qué posición quedás?

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

El acertijo que pocos resuelven y desafía la mente

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¿Si en una carrera adelantás al que está segundo en qué posición quedás?

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo en adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento que tenemos. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: no adelantaste al primero.

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelar la verdad. La solución del acertijo es: segundo. Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.

En pocas palabras

  • Acertijo de lógica: desafía tu mente con enigmas cotidianos que requieren pensar más allá de lo evidente.
  • Posición en carrera: si adelantas al segundo en una competencia, pasas a ocupar esa misma posición.
  • Beneficios de los acertijos: estimulan la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento, siendo ideales para ejercitar el cerebro.
Resumen generado por Thinkindot AI

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