Los acertijos de lógica son uno de los desafíos mentales más utilizados para ejercitar la mente. Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que muchas veces parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad necesitan de la lógica y el sentido común.
El acertijo que solo el 86% de personas logra resolver: en una carrera adelantas al que está segundo ¿en qué posición quedás?
Los acertijos desafían tu mente con enigmas simples, ingeniosos y cotidianos que obligan a pensar más allá de lo evidente. Te presentamos uno nivel medio
En este caso, el desafío dice: en una carrera adelantás al que está segundo. ¿En qué posición quedás?
A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.
El acertijo que pocos resuelven y desafía la mente
El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. ¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?
Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo en adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento que tenemos. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.
En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: no adelantaste al primero.
Respuesta del acertijo
Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelar la verdad. La solución del acertijo es: segundo. Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.
En pocas palabras
- Acertijo de lógica: desafía tu mente con enigmas cotidianos que requieren pensar más allá de lo evidente.
- Posición en carrera: si adelantas al segundo en una competencia, pasas a ocupar esa misma posición.
- Beneficios de los acertijos: estimulan la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento, siendo ideales para ejercitar el cerebro.