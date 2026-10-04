Cuántas cucharadas de bicarbonato se necesitan para eliminar las manchas amarillas del inodoro

Frente a esta problemática que afecta la estética del hogar, en los últimos tiempos proliferaron en internet diversos consejos prácticos, pero pocos resultan tan económicos y efectivos como el uso del bicarbonato de sodio. Sin embargo, la gran duda que se repite entre los usuarios es saber cuál es la medida justa.

El inodoro del baño puede tener todo tipo de manchas.

Cuántas cucharadas de bicarbonato usar y cómo aplicar el truco de limpieza

Los especialistas en trucos domésticos recomiendan utilizar entre 2 y 3 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio para una intervención estándar sobre las manchas superficiales o moderadas.