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Un hombre camina bajo un farol y su sombra desaparece de repente: ¿Cómo pudo pasar si él seguía ahí?

Este es uno de los acertijos que desafían tu mente con problemas simples, pero que obligan a pensar más allá de lo evidente. ¿Cómo es posible este caso?

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Un hombre camina bajo un farol y su sombra desaparece de repente: ¿Cómo pudo pasar si él seguía ahí?
Un hombre camina bajo un farol y su sombra desaparece de repente: ¿Cómo pudo pasar si él seguía ahí?

Los acertijos de lógica son uno de los desafíos mentales más utilizados para ejercitar la mente. Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que muchas veces parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad necesitan de la lógica y el sentido común.

A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común.

En este caso, el desafío dice: un hombre camina bajo un farol. Su sombra se proyecta en la pared. De repente, la sombra desaparece, pero el hombre sigue ahí. ¿Qué pasó?

Un hombre camina debajo de un farol y su sombra se refleja en una pared. De repente, la sombra desaparece, aunque el hombre contin&uacute;a all&iacute;.

Un hombre camina debajo de un farol y su sombra se refleja en una pared. De repente, la sombra desaparece, aunque el hombre continúa allí.

Acertijo: un hombre, un farol y una sombra que desaparece de repente

El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano. Además, los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y son una de las mejores formas de estimular el cerebro.

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar; si no, te damos una pista: pensá en qué elemento necesita la sombra para poder aparecer.

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen.

¿Cuál es la respuesta?

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelar la verdad. La solución del acertijo es: el farol se apagó.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo resolviste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.

En pocas palabras

  • Acertijo de lógica: se presenta un enigma sobre un hombre cuya sombra desaparece bajo un farol.
  • El desafío: invita a pensar de manera no convencional para encontrar la solución.
  • La respuesta: la sombra se desvaneció porque el farol se apagó.
Resumen generado por Thinkindot AI

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