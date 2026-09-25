No paraba de sangrarle la nariz, fue al hospital y descubrieron que tenía un gusano alimentándose de él

Los especialistas descubrieron una causa tan insólita como escalofriante: el hombre albergaba un gusano parásito vivo de gran tamaño, que se encontraba firmemente adherido y alimentándose de su sangre.

El gusano se alimentaba de la propia sangre del paciente.

El abordaje científico demostró que se trataba de un parásito de agua dulce. Al profundizar en el interrogatorio, los médicos descubrieron que veinte días antes de la consulta, el paciente había realizado una excursión de trekking en una zona montañosa, donde se había refrescado y lavado la cara con agua de manantial natural y sin filtrar.

En ese preciso instante, el diminuto organismo ingresó al cuerpo y comenzó su ciclo de crecimiento, y para alimentarse se nutría de la sangre del afectado.

Cómo se solucionó el problema

Para solucionar el problema, el equipo de hospital actuó con rapidez: aplicaron anestesia local y, mediante un catéter de succión, lograron extraer al intruso completamente intacto y con vida.

El resultado fue contundente: tras un riguroso control médico a la semana siguiente, el paciente no volvió a registrar ni un solo síntoma de sangrado, cerrando este capítulo de terror biológico con una anécdota que jamás olvidará.

“Las sanguijuelas nasales son una causa poco común, y nadar en aguas estancadas o lavarse con agua natural sin tratar o beberla son factores de riesgo”, escribieron los médicos en el informe del caso, que puede verse a traves del siguiente link.