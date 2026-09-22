Fue al médico por una molestia y descubrió que tenía un cuchillo clavado en el pecho desde hacía 8 años

Un asombroso caso clínico real paralizó a la comunidad de especialistas tras revelar una secuencia límite: un hombre sobrevivió durante ocho años enteros con la hoja de un cuchillo alojada en el interior de su tórax.
Producto de una agresión criminal en el pasado, y lejos de acudir de urgencia al hospital en el momento de los hechos, el hombre minimizó la brutal herida, desatando un verdadero enigma de supervivencia hasta el día de hoy se habla.
Una vieja pelea y un diagnóstico inesperado
La historia, reflejada en la Biblioteca Nacional de Medicina (PMC), comenzó con un violento altercado en la vía pública donde el protagonista fue víctima de un ataque con un cuchillo.
En aquel entonces, debido a las limitaciones tecnológicas del centro de salud donde fue asistido, los médicos le practicaron suturas superficiales sin notar que un fragmento metálico se había desprendido y alojado posteriormente en su cuerpo.
Sin embargo, el hombre asumió que el malestar posterior se debía simplemente a secuelas pasajeras de la pelea, decidiendo continuar con su rutina diaria de manera completamente normal durante casi una década.
Con el correr de los meses, la molestia permaneció en silencio mientras el tejido orgánico comenzaba a tolerar de manera insólita la presencia del cuchillo, hasta que una ligera infección y secreción lo obligaron a buscar asistencia profesional.
El descubrimiento que paralizó a los especialistas
El descubrimiento fue reportado en mayo de 2025, más precisamente en Dar es-Salam, Tanzania (África Oriental), atendido por especialistas del Hospital Nacional Muhimbili y de la Universidad de Salud y Ciencias Afines Muhimbili.
El diagnóstico definitivo llegó cuando el paciente ingresó al hospital y los profesionales ordenaron estudios de diagnóstico por imágenes.
Una radiografía de tórax reveló el peligroso cuchillo incrustado a milímetros de zonas vitales como el corazón y los pulmones. El hallazgo derivó en una compleja intervención quirúrgica de alta complejidad para remover la hoja metálica, una operación que le salvó la vida de milagro y cerró un capítulo insólito.
En pocas palabras
- Hallazgo médico: un hombre descubrió un cuchillo de 8 años en su pecho tras ir al médico por una molestia.
- Origen del incidente: la hoja metálica se alojó tras una agresión criminal, sin ser detectada en la atención inicial.
- Intervención: especialistas de Tanzania retiraron la hoja metálica en una compleja cirugía tras un diagnóstico por imágenes.