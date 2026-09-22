Fue al médico por una molestia y descubrió que tenía un cuchillo clavado en el pecho desde hacía 8 años

En aquel entonces, debido a las limitaciones tecnológicas del centro de salud donde fue asistido, los médicos le practicaron suturas superficiales sin notar que un fragmento metálico se había desprendido y alojado posteriormente en su cuerpo.

Sin embargo, el hombre asumió que el malestar posterior se debía simplemente a secuelas pasajeras de la pelea, decidiendo continuar con su rutina diaria de manera completamente normal durante casi una década.

Los médicos no se dieron cuenta, en su momento, de la presencia de la hoja de cuchillo.

Con el correr de los meses, la molestia permaneció en silencio mientras el tejido orgánico comenzaba a tolerar de manera insólita la presencia del cuchillo, hasta que una ligera infección y secreción lo obligaron a buscar asistencia profesional.

El descubrimiento que paralizó a los especialistas

El descubrimiento fue reportado en mayo de 2025, más precisamente en Dar es-Salam, Tanzania (África Oriental), atendido por especialistas del Hospital Nacional Muhimbili y de la Universidad de Salud y Ciencias Afines Muhimbili.

El diagnóstico definitivo llegó cuando el paciente ingresó al hospital y los profesionales ordenaron estudios de diagnóstico por imágenes.

Una radiografía de tórax reveló el peligroso cuchillo incrustado a milímetros de zonas vitales como el corazón y los pulmones. El hallazgo derivó en una compleja intervención quirúrgica de alta complejidad para remover la hoja metálica, una operación que le salvó la vida de milagro y cerró un capítulo insólito.