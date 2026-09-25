Un hombre dio la vuelta al mundo en bicicleta en una época en la que no había ni GPS, ni patrocinios, ni internet ni mucho menos comunidades de viajeros. Con 24 años fue el pionero en conquistar el continente durante 8 años sin siquiera los recursos necesarios.
Posiblemente fue el primer español en dar la vuelta al mundo en bicicleta y ser uno de los primeros grandes cicloviajeros: se trata de Isidoro Mellado.
Dio la vuelta al mundo en bicicleta y regresó a su país 8 años después: lo hizo sin mapa y sin recursos
Tenía 24 años cuando Isidoro decidió salir de su casa y emprender un viaje histórico. El joven partió solo, con lo puesto y su bicicleta, a dar nada más ni nada menos que una vuelta al mundo en una época en la que viajar era un desafío. En tiempos en que ni subirse a un tren ni a un barco era del todo seguro, él decidió hacerlo a pedales, impulsado únicamente por su espíritu y por la fuerza de voluntad de su cuerpo.
Dependía de su ingenio para financiar su viaje por el planeta, por eso, Isidoor vendía postales, hacía pequeños trabajos y también confiaba en la hospitalidad de la gente que encontraba en su camino.
Su primer destino fue la India, atravesó Europa y Oriente Medio, enfrentando climas extremos, calles difíciles de andar y condiciones adversas. Pero no se detuvo ahí, ya que siguió su ruta hasta Japón, explorando lugares desconocidos para la mayoría de los españoles de aquel momento.
Después de ir a Japón, emprendió viaje rumbo a Sudamérica, donde pasaría varios años. Aunque le sucede algo inesperado y triste: en Brasil, le roban su bicicleta. Frente a la pérdida de su compañera de viaje, siguió adelante y asistió a una subasta donde increíblemente vio su bicicleta siendo vendida.
Aunque no pudo comprarla, algunas personas que fue conociendo en el camino lo ayudaron y le regalaron otra bicicleta para que pudiera continuar su viaje. Finalmente, en Uruguay, decidió venderla para pagarse un pasaje en barco de regreso a España después de ocho años.
Hizo historia, pero tuvo un trágico final
Isidoro Medallo llegó a su hogar en 1936, un país lleno de caos, subsistencia y lucha mientras empezaba la Guerra Civil. Para sobrevivir tuvo que hacer contrabando de café y tabaco en Portugal, pero en una de sus escapadas de la policía, lo hizo refugiarse en un lugar inseguro.
La exposición al frío y la humedad le provocó una pulmonía que terminó costándole la vida el 2 de mayo de 1945 a los 41 años.
En pocas palabras
- Isidoro Mellado: dio la vuelta al mundo en bicicleta sin mapa ni recursos hace 8 años.
- Viaje histórico: atravesó continentes vendiendo postales y confiando en la hospitalidad ajena.
- Trágico final: murió de pulmonía en España tras la Guerra Civil, a los 41 años.