Dio la vuelta al mundo caminando y regresó a su casa 11 años después: atravesó más de 60 países y 75 kilómetros

Jean Béliveau tenía 45 años cuando decidió dar la vuelta al mundo. Comenzó la travesía en Montreal y se propuso completar una extensa expedición a pie recorriendo más de 70 kilómetros, más de 50 países, dando 11 años de vida a esta aventura.
El hombre que dio la vuelta al mundo caminando en 11 años
Era un 18 de agosto de los 2000, el día en que cumplía 45 años, Jean Béliveau, un exvendedor de carteles luminosos canadiense, tomó una drástica decisión: dar la vuelta al mundo caminando luego de que su negocio entrara en bancarrota.
En un principio, el objetivo que tenía en mente era escapar de la complicada realidad que atravesaba en su vida, pero con el paso del tiempo, le dio otro significado: promover la paz y concientizar sobre la violencia infantil en todo el mundo.
Cuando empezó su viaje, Jean lo hacía corriendo. Su recorrido inició en Montreal, parte de Estados Unidos y Atlanta. Allí, tomó la decisión de completar el resto del viaje caminando: pasó por México y América Central hasta llegar a Sudamérica.
A fines de 2002, entró a la Argentina desde Chile y estuvo tres meses en el país. En esa estadía, recorrió 1.286 kilómetros y pasó por Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos antes de llegar a la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, como todo en la vida, el hombre tuvo que superar varios desafíos complejos. En Perú tuvo que subir y bajar montañas de aproximadamente 4.000 metros de altura mientras empujaba su equipaje de 50 kilos.
Durante los 11 años, pasó por Atacama, el Sáhara y el interior de Australia sobreviviendo al menos 3 meses con temperaturas de 45 °C y ni hablar de lo que implica para una persona mantenerse lejos de la familia y amigos. Pero él no se rindió ante esos obstáculos.
De esta forma, el 16 de octubre de 2011, Jean Béliveau fue recibido por una multitud, entre la que se encontraban familiares, amigos y seguidores tras el paso de 11 años, 64 países, 56 años de edad y 75.000 kilómetros recorridos. Sin duda, un hombre que hizo historia con tan solo caminar nada más ni nada menos que por todo el mundo.
En pocas palabras
- Jean Béliveau: un canadiense dio la vuelta al mundo caminando para promover la paz, partiendo en su cumpleaños número 45.
- La travesía: a lo largo de 11 años, recorrió 75.000 kilómetros, atravesó 64 países y superó desafíos extremos en diversos climas.
- Regreso histórico: tras más de una década, Béliveau culminó su expedición siendo recibido por una multitud, marcando un hito personal y en la historia del mundo.