Dio la vuelta al mundo caminando y regresó a su casa 11 años después: atravesó más de 60 países y 75 kilómetros

Cuando empezó su viaje, Jean lo hacía corriendo. Su recorrido inició en Montreal, parte de Estados Unidos y Atlanta. Allí, tomó la decisión de completar el resto del viaje caminando: pasó por México y América Central hasta llegar a Sudamérica.

A fines de 2002, entró a la Argentina desde Chile y estuvo tres meses en el país. En esa estadía, recorrió 1.286 kilómetros y pasó por Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos antes de llegar a la Ciudad de Buenos Aires.

Béliveau pasó más de 3 meses en la Argentina.

Sin embargo, como todo en la vida, el hombre tuvo que superar varios desafíos complejos. En Perú tuvo que subir y bajar montañas de aproximadamente 4.000 metros de altura mientras empujaba su equipaje de 50 kilos.

Durante los 11 años, pasó por Atacama, el Sáhara y el interior de Australia sobreviviendo al menos 3 meses con temperaturas de 45 °C y ni hablar de lo que implica para una persona mantenerse lejos de la familia y amigos. Pero él no se rindió ante esos obstáculos.

De esta forma, el 16 de octubre de 2011, Jean Béliveau fue recibido por una multitud, entre la que se encontraban familiares, amigos y seguidores tras el paso de 11 años, 64 países, 56 años de edad y 75.000 kilómetros recorridos. Sin duda, un hombre que hizo historia con tan solo caminar nada más ni nada menos que por todo el mundo.