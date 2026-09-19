Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este sábado 19 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Efemérides del 19 de septiembre: qué pasó un día como hoy
Conocé todas las fechas importantes que se recuerdan este sábado 19 de septiembre según las efemérides y su origen
El 19 de septiembre indica que quedan 103 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Según las efemérides, ¿qué hechos tienen lugar este 19 de septiembre?
Este sábado 19 de septiembre se conmemoran 3 fechas importantes: se celebra el Día Nacional del Chamamé en conmemoración de la fecha de 1974 en la que falleció el músico y folclorista Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los máximos referentes de ese género musical.
También se celebra el Día Nacional del Preceptor en reconocimiento al trabajo de quienes trazan el vínculo entre los profesores, directivos docentes y los alumnos en las escuelas de enseñanza secundaria.
Y por último se celebra el Día Nacional del Instrumentador Quirúrgico en reconocimiento al médico cirujano Guillermo Bosch Arana, quien fundó y dirigió la primera Escuela de Instrumentación Quirúrgica del país, creada en el Hospital Argerich de Buenos Aires.
Cada 19 de septiembre además de que se conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo, hay otros hitos que fueron marcando este día.
- El gobierno colonial británico de Nueva Zelanda sanciona la ley electoral por la que se reconoce a las mujeres el derecho de voto por primera vez en la historia de la humanidad.
- Nace William Golding el novelista y poeta popularmente conocido por su obra "El señor de las moscas".
- Nace el actor estadounidense Adam Wes, hombre que le dio vida al personaje de Batman en la serie de televisión.
- Muere en Buenos Aires el exfutbolista y entrenador Ángel Amadeo Labruna, máximo goleador del fútbol argentino.
- El excomisario Miguel Etchecolatz es condenado a reclusión perpetua por múltiples crímenes de lesa humanidad.
- Terremoto de 7,1 grados en México el 19 de septiembre de 2017.
En pocas palabras
- Hoy se conmemoran efemérides: se celebran el Día Nacional del Chamamé, el Día Nacional del Preceptor y el Día Nacional del Instrumentador Quirúrgico.
- Hechos históricos: nueva Zelanda otorgó el voto a las mujeres y nacieron William Golding y Adam West.
- Eventos relevantes: falleció Ángel Amadeo Labruna y ocurrió un terremoto en México en 2017.