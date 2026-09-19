Efemérides del 19 de septiembre: qué pasó un día como hoy

También se celebra el Día Nacional del Preceptor en reconocimiento al trabajo de quienes trazan el vínculo entre los profesores, directivos docentes y los alumnos en las escuelas de enseñanza secundaria.

Y por último se celebra el Día Nacional del Instrumentador Quirúrgico en reconocimiento al médico cirujano Guillermo Bosch Arana, quien fundó y dirigió la primera Escuela de Instrumentación Quirúrgica del país, creada en el Hospital Argerich de Buenos Aires.

Hoy es el Día Nacional del Instrumentador Quirúrgico para asistir, controlar, supervisar y evaluar el proceso de atención del paciente desde su ingreso al quirófano hasta su egreso.

Cada 19 de septiembre además de que se conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo, hay otros hitos que fueron marcando este día.