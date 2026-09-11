Qué pasó un día como hoy, según las efemérides

Hoy es el 254.º día del año y el 255.º en los años bisiestos según el calendario gregoriano. Es decir, quedan 111 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.

Hoy es el Día del maestro

Hoy 11 de septiembre, se celebra el día del maestro.

Cada 11 de septiembre se conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo. Este viernes se celebra con orgullo el día del maestro, día vinculado a la fecha en la cual se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.