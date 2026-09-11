Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este viernes 11 de septiembre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Qué pasó un día como hoy, según las efemérides
El 11 de septiembre es una fecha en la cual se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, entre otros acontecimientos
Hoy es el 254.º día del año y el 255.º en los años bisiestos según el calendario gregoriano. Es decir, quedan 111 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué sucesos se registraron.
Hoy es el Día del maestro
Cada 11 de septiembre se conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo. Este viernes se celebra con orgullo el día del maestro, día vinculado a la fecha en la cual se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
Entonces, en toda América Latina, cada día como este se recuerda su fallecimiento en 1888 y se le brinda honor a su tarea como educador y propulsor de la educación pública, laica y gratuita en nuestro país durante el siglo XIX.
Qué otras celebraciones se conmemoran hoy según las efemérides
- En el año 1810 se inaugura en Buenos Aires la Academia de Matemáticas por iniciativa de Manuel Belgrano.
- En 1973 un golpe militar, encabezado por el general Augusto Pinochet, derrocó en Chile al gobierno socialista de Salvador Allende.
- En el año 2001 fue el atentado de Nueva York y Washington con casi 3.000 víctimas por el impacto de dos aviones secuestrados por Al Qaeda contra las Torres Gemelas y un tercero contra el Pentágono.
- En 1940 nace EEUU el guionista y director de cine Brian de Palma.
- En 1951 nace en Buenos Aires el exrugbier Hugo Porta, considerado el mejor jugador de la historia del seleccionado de Los Pumas.
- Un 11 de septiembre de 1987 muere a los 42 años el músico jamaiquino de reggae Peter Tosh (Winston Hubert McIntosh), uno de los máximos representantes del movimiento rastafari.
En pocas palabras
- Día del maestro: Se conmemora el 11 de septiembre, fecha del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.
- Efemérides mundiales: Incluyen el golpe de estado en Chile (1973) y los atentados del 11-S en EE. UU. (2001).
- Acontecimientos nacionales: Se recuerda la inauguración de la Academia de Matemáticas (1810) y el nacimiento de Hugo Porta (1951).